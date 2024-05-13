У Рафаху внаслідок обстрілу загинув співробітник ООН

Ще один співробітник ООН отримав поранення.

Пошкоджений автомобіль ООН на Західному березі річки Йордан, 26 грудня 2023 року (архівне фото)

Сьогодні, 13 травня, у Рафаху обстріляли автомобіль, позначений як належний ООН.

Про це повідомляє CNN.

Внаслідок обстрілу щонайменше один гуманітарний працівник ООН був убитий і ще один отримав поранення.

“Персонал ООН був обстріляний під час подорожі в транспортному засобі Організації Об’єднаних Націй, чітко позначеному прапором ООН і знаками розрізнення”, - повідомив заступник прессекретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Він не поклав провину за напад ні на Ізраїль, ні на ХАМАС, і додав, що це перша смерть іноземного гуманітарного працівника ООН з 7 жовтня.

Офіс генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша оприлюднив заяву, в якій засудив напад на персонал ООН і закликав до повного розслідування.