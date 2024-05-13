У Рафаху внаслідок обстрілу загинув співробітник ООН

Сьогодні, 13 травня, у Рафаху обстріляли автомобіль, позначений як належний ООН.
Про це повідомляє CNN.
Внаслідок обстрілу щонайменше один гуманітарний працівник ООН був убитий і ще один отримав поранення.
“Персонал ООН був обстріляний під час подорожі в транспортному засобі Організації Об’єднаних Націй, чітко позначеному прапором ООН і знаками розрізнення”, - повідомив заступник прессекретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Він не поклав провину за напад ні на Ізраїль, ні на ХАМАС, і додав, що це перша смерть іноземного гуманітарного працівника ООН з 7 жовтня.
Офіс генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша оприлюднив заяву, в якій засудив напад на персонал ООН і закликав до повного розслідування.
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Унаслідок удару по Газі загинули семеро волонтерів World Central Kitchen – благодійної організації, яка допомагає з продовольством людям у охоплених війнами та стихійними лихами країнах. Загиблими є громадяни Австралії, Польщі, Великої Британії, Канади, США і Палестини. Вони їхали в брендованій волонтерській машині після того як вивантажили 100 тонн продовольства на склад.
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World Central Kitchen негайно призупинила свою діяльність у регіоні. Окрім цього, про зупинку роботи в Газі повідомила благодійна організація American Near East Refugee Aid (Anera).
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу визнав обстріл автомобіля з волонтерами World Central Kitchen і назвав його "ненавмисним".