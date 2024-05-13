У польському Сеймі розпочали голодування 11 фермерів, вимагаючи зустрічі із Туском

Сьогодні, 13 квітня, 11 фермерів, які протестують у польському Сеймі, розпочали голодування. Вони вимагають зустрічі із прем’єр-міністром країни Дональдом Туском.
Про це пише RMF24.
Фермери із аграрної спілки "Орка" розпочали акцію протесту в Сеймі ще в четвер. Як повідомив один із протестувальників, вони приїхали до Варшави лише для того, щоб поговорити з прем'єр-міністром Дональдом Туском про "Зелену угоду".
Протягом вихідних фермери перебували у будівлі, проте через те, що Туск не вийшов до них, вони змінили форму страйку і з понеділка почали голодування. Зазначається, що голодувальник питимуть лише воду.
- У четвер, 9 травня у Сеймі розпочався так званий "сидячий страйк" фермерів. Тоді заступник міністра сільського господарства Стефан Крайовський їм повідомив, що Польща не може закривати кордон із Україною, оскільки товари не лише імпортуються, але й експортуються.
- У квітні очільник польського уряду Дональд Туск звернувся до фермерів із закликом припинити блокування кордону з Україною мирним шляхом, без застосування засобів примусу з боку поліції.
- А вже за декілька днів, 30 квітня, Денис Шмигаль заявив, що українсько-польський кордон фактично розблокований, адже план порозуміння, який представив український уряд, дав результат.
- Від 9 лютого 2024 року біля кордону з Україною тривали акції протесту польських фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.