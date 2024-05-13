У польському Сеймі розпочали голодування 11 фермерів, вимагаючи зустрічі із Туском

Сьогодні, 13 квітня, 11 фермерів, які протестують у польському Сеймі, розпочали голодування. Вони вимагають зустрічі із прем’єр-міністром країни Дональдом Туском.

Про це пише RMF24.

Фермери із аграрної спілки "Орка" розпочали акцію протесту в Сеймі ще в четвер. Як повідомив один із протестувальників, вони приїхали до Варшави лише для того, щоб поговорити з прем'єр-міністром Дональдом Туском про "Зелену угоду".

Протягом вихідних фермери перебували у будівлі, проте через те, що Туск не вийшов до них, вони змінили форму страйку і з понеділка почали голодування. Зазначається, що голодувальник питимуть лише воду.