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Cунак змінить акцент у передвиборчій кампанії на питання безпеки Великої Британії

Прем'єр-міністр країни виступить сьогодні з промовою у Лондоні.

Cунак змінить акцент у передвиборчій кампанії на питання безпеки Великої Британії
Британський прем'єр, консерватор Ріші Сунак і лідер опозиції, лейборист Кір Стармер
Фото: news.sky.com

Ріші Сунак представить себе як найкращого кандидата для досягнення “безпечнішого майбутнього” для Великої Британії, пише Bloomberg.

Про це британський прем’єр говоритиме сьогодні в політичній промові, покликаній знову перехопити наратив перед загальними виборами у країні. Трохи більше ніж тиждень тому його консервативна партія зазнала великих втрат на місцевих виборах. 

Прем’єр-міністр розповість аудиторії в Лондоні, що країна “перебуває на роздоріжжі”, коли виборці проголосують “пізніше цього року”. Це чергове підтвердження, що вибори відбудуться у 2024-му, а не у січні 2025 року.

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Сунак представить збільшення кількості шукачів притулку у Великобританії як частину глобальної проблеми імміграції. Він попередить, що за наступні п’ять років зміниться більше, ніж за останні 30, і що безпека нації потребує захисту.

“У мене є сміливі ідеї, які можуть змінити наше суспільство на краще та відновити довіру та гордість людей за нашу країну. Я переконаний, що наступні кілька років будуть одними з найнебезпечніших, але найбільш трансформаційних, які коли-небудь знала наша країна”, ‒ заявить він.

Сунак намагається “провести лінію розмежування” між консерваторами, які пообіцяли збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП до 2030 року, та опозиційним лідером лейбористів Кіром Стармером, який лідирує на 30 пунктів в опитуваннях. Хоча лідер опозиції першим заявив, що підвищить витрати на оборону до 2,5%, він не вказав часові рамки цієї обіцянки. Тим часом Стармер зробить ставку на успіхи у місцевих виборах, зокрема здобуття 11 посад мерів та місця у парламенті.

Додамо, прем’єрство Сунака отримало ще один удар, коли депутатка від Торі Наталі Елфік перейшла до Лейбористської партії та схвалила міграційний план Стармера. Вона заявила, що Сунак “підвів країну”, не впоравшись зі зростанням імміграції.

  • Соціологи оцінюють рейтинг прем'єр-міністра Ріші Сунака та його партії у 18% – це найнижчий показник за час перебування політика на посаді. Натомість опозиційна Лейбористська партія в разі проведення виборів вже зараз набрала б 48% і була б максимально близькою до самостійного формування уряду.
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