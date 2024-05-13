Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
У Литву не пропустили з Білорусі вагон поїзда з рашистською свастикою, який прямував до Калінінграда
У Литву не пропустили з Білорусі вагон поїзда з рашистською свастикою, який прямував до Калінінграда
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
ГоловнаСвіт

У Мексиці члени картелів вбили понад 20 кандидатів у мери перед місцевими виборами, - ​The Washington Post

400 політиків звернулися до федерального уряду з проханням надати їм гарантії безпеки.

У Мексиці члени картелів вбили понад 20 кандидатів у мери перед місцевими виборами, - ​The Washington Post
Мексика (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Понад два десятки кандидатів на посаду президента Мексики були вбиті членами картелів напередодні голосування 2 червня. Ще сотні - вибули з перегонів, із них понад 400 звернулися до федерального уряду з проханням надати їм гарантії безпеки.

Про це пише The Washingtop Post.

Як зазначають журналісти, організовані злочинні угруповання перетворюють вибори у Мексиці на "поле бою", що робить цьогорічну кампанію однією з найсмертоносніших в новітній історії країни. Їхньою метою є встановлення "своїх людей" у місцевих органах влади, щоб ті могли краще експлуатувати громади.

Видання пише, що картелі займаються не тільки нелегальним перевезенням наркотиків до США, але й контрабандою мігрантів, вимаганням грошей у бізнесу та укладанням контрактів для підконтрольних їм фірм. У деяких регіонах представники картелів мають владу, тому наголошує боротьба за мерії є такою важливою.

Банди націлилися на кандидатів від усіх основних партій Мексики. У Мараватіо, муніципалітеті, в якому проживає 80 000 людей, у центральному штаті Мічоакан, було вбито трьох кандидатів на посаду мера – двох від Морени, партії президента Лопеса Обрадора, і одного від опозиційної Партії національної дії, або PAN.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies