У Мексиці члени картелів вбили понад 20 кандидатів у мери перед місцевими виборами, - ​The Washington Post

Понад два десятки кандидатів на посаду президента Мексики були вбиті членами картелів напередодні голосування 2 червня. Ще сотні - вибули з перегонів, із них понад 400 звернулися до федерального уряду з проханням надати їм гарантії безпеки.

Про це пише The Washingtop Post.

Як зазначають журналісти, організовані злочинні угруповання перетворюють вибори у Мексиці на "поле бою", що робить цьогорічну кампанію однією з найсмертоносніших в новітній історії країни. Їхньою метою є встановлення "своїх людей" у місцевих органах влади, щоб ті могли краще експлуатувати громади.

Видання пише, що картелі займаються не тільки нелегальним перевезенням наркотиків до США, але й контрабандою мігрантів, вимаганням грошей у бізнесу та укладанням контрактів для підконтрольних їм фірм. У деяких регіонах представники картелів мають владу, тому наголошує боротьба за мерії є такою важливою.

Банди націлилися на кандидатів від усіх основних партій Мексики. У Мараватіо, муніципалітеті, в якому проживає 80 000 людей, у центральному штаті Мічоакан, було вбито трьох кандидатів на посаду мера – двох від Морени, партії президента Лопеса Обрадора, і одного від опозиційної Партії національної дії, або PAN.