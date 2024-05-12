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У Литві завершилися вибори президента: почали підрахунок голосів

Перші результати обіцяють оголосити після опівночі.

У Литві завершилися вибори президента: почали підрахунок голосів
Кандидати на пост президента Литви
Фото: LRT

У Литві о 20.00 зачинилися виборчі дільниці першого туру президентських виборів. Крім цього, литовці також голосували на референдумі щодо подвійного громадянства. Сьогодні вибори проходили у 1895 місцях по всій країні.

Про це пише LRT.

"Вища иборча комісія прогнозує, що перші результати стануть відомі вже після півночі", – зазначили у виданні. 

На президентських виборах і референдумі про громадянство, які відбулися сьогодні, проголосувало біля 59,4%. виборців. Найбільш активні виборці в муніципалітетах Бірштонас, містах Паланга і Нерінга.

За пост президента Литви змагаються восьмеро кандидатів: чинний президент Гітанас Науседа, прем'єрка Інгріда Шимоніте, представник Партії свободи, колишній голова Конституційного суду Дайнюс Жалімас, самовисуванець Ігнас Вегеле та інші.

Якщо один із кандидатів набере понад 50 % голосів, його вважатимуть переможцем перегонів. У іншому випадку за два тижні організовують другий тур, між претендентами, які отримали найбільшу кількість голосів. 

Разом з президентськими виборами в Литві проходить обов'язковий референдум про розширення подвійного громадянства.Зокрема, пропонується змінити Конституцію, виключивши з неї речення, яке перешкоджає громадянам Литви набувати другого громадянства. 

  • Голосування на виборах у Литві  розпочалося ще 7 травня, коли відкрили дільниці для тих осіб, які не змогли б віддати свої голоси у основний день.
  • Представники Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не спостерігали за виборами в Литві. Це сталось через те, через те, що Вільнюс не хотів, аби за виборами спостерігали представники Росії та Білорусі. 
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