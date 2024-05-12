У Литві завершилися вибори президента: почали підрахунок голосів

У Литві о 20.00 зачинилися виборчі дільниці першого туру президентських виборів. Крім цього, литовці також голосували на референдумі щодо подвійного громадянства. Сьогодні вибори проходили у 1895 місцях по всій країні.
Про це пише LRT.
"Вища иборча комісія прогнозує, що перші результати стануть відомі вже після півночі", – зазначили у виданні.
На президентських виборах і референдумі про громадянство, які відбулися сьогодні, проголосувало біля 59,4%. виборців. Найбільш активні виборці в муніципалітетах Бірштонас, містах Паланга і Нерінга.
За пост президента Литви змагаються восьмеро кандидатів: чинний президент Гітанас Науседа, прем'єрка Інгріда Шимоніте, представник Партії свободи, колишній голова Конституційного суду Дайнюс Жалімас, самовисуванець Ігнас Вегеле та інші.
Якщо один із кандидатів набере понад 50 % голосів, його вважатимуть переможцем перегонів. У іншому випадку за два тижні організовують другий тур, між претендентами, які отримали найбільшу кількість голосів.
Разом з президентськими виборами в Литві проходить обов'язковий референдум про розширення подвійного громадянства.Зокрема, пропонується змінити Конституцію, виключивши з неї речення, яке перешкоджає громадянам Литви набувати другого громадянства.
- Голосування на виборах у Литві розпочалося ще 7 травня, коли відкрили дільниці для тих осіб, які не змогли б віддати свої голоси у основний день.
- Представники Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не спостерігали за виборами в Литві. Це сталось через те, через те, що Вільнюс не хотів, аби за виборами спостерігали представники Росії та Білорусі.