У Литві завершилися вибори президента: почали підрахунок голосів

У Литві о 20.00 зачинилися виборчі дільниці першого туру президентських виборів. Крім цього, литовці також голосували на референдумі щодо подвійного громадянства. Сьогодні вибори проходили у 1895 місцях по всій країні.

Про це пише LRT.

"Вища иборча комісія прогнозує, що перші результати стануть відомі вже після півночі", – зазначили у виданні.

На президентських виборах і референдумі про громадянство, які відбулися сьогодні, проголосувало біля 59,4%. виборців. Найбільш активні виборці в муніципалітетах Бірштонас, містах Паланга і Нерінга.

За пост президента Литви змагаються восьмеро кандидатів: чинний президент Гітанас Науседа, прем'єрка Інгріда Шимоніте, представник Партії свободи, колишній голова Конституційного суду Дайнюс Жалімас, самовисуванець Ігнас Вегеле та інші.

Якщо один із кандидатів набере понад 50 % голосів, його вважатимуть переможцем перегонів. У іншому випадку за два тижні організовують другий тур, між претендентами, які отримали найбільшу кількість голосів.

Разом з президентськими виборами в Литві проходить обов'язковий референдум про розширення подвійного громадянства.Зокрема, пропонується змінити Конституцію, виключивши з неї речення, яке перешкоджає громадянам Литви набувати другого громадянства.