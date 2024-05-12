Президентка Грузії запропонувала відкласти дату набрання чинності закону про "іноагентів"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вчергове закликала правлячу партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів". Також очільниця країни озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності законом до 1 листопада, після того, яку країні пройдуть парламентські вибори.
Про це пише Эхо Кавказа.
Згідно із законопроектом "Про прозорість іноземного впливу", документ набирає чинності частково одразу після опублікування, частково – через 60 днів.
Як зазаначає видання, Зурабішвілі дала зрозуміти, що не згодна з пропозицією влади внести поправки до законопроекту в рамках механізму вето.
Президентка закликала парламент Грузії не сподіватися на неї в жодному разі - вона не вступить у "якусь гру, щоб якось ушляхетнити цей закон".
"Цей закон - російський, методи нашого уряду – російські, і навіть сьогоднішня мова прем'єр-міністра – російська", – сказала вона.
Очільниця Грузії нагадала, що напередодні, 11 травня, "країна вкотре показала світу та всьому суспільству, що не допустить ухвалення "російського закону". Глава держави наголосила, що цього вже ніщо не змінить.
Зурабішвілі також додала, що закон про "іноагентів" провладна партія одного разу вже обіцяла більше ніколи не повертати на розгляд до парламенту Грузії, проте слова не дотримала.
"Грузинська мрія" планує ухвалити закон про "іноагентів" у третьому читанні на засіданні сесії парламенту 14 травня. Президентка Зурабішвілі раніше пообіцяла накласти вето на законопроект. Автори законопроекту заявили, що можуть врахувати "змістовні рекомендації" від західних партнерів у рамках механізму вето.
Згідно з Конституцією Грузії, якщо парламент подолає вето президента і президент все одно не підпише законопроект, його підпише і опублікує спікер парламенту Грузії.
- Минулого місяця парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні.
- Цей законопроєкт вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
- Шість опозиційних партій Грузії заявили, що спільно боротимуться проти ухвалення законопроєкту, а президентка країни обіцяла заветувати його.
- Нещодавно країною знову прокотилися протести. Дійшло до того, що у ніч на 1 травня сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет проти мітингувальників.
- 1 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив упевненість, що закон про "іноагентів" вдасться прийняти попри протести і подолати вето президента, додавши, що після ухвалення документа буде "декілька днів дискомфорту".
- Крім того, грузинський прем’єр оскандалився, заявивши, що чим вищий рівень IQ у громадян, тим вища серед них підтримка керівної політичної сили.
- Того ж дня парламент Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні.
- Тим часом подав у відставку перший грузинський дипломат на знак протесту про ухвалення закону про "іноагентів". Посол Грузії у Франції та Монако Гоча Джавахішвілі звернувся до свого керівництва з проханням припинити його повноваження на посаді.