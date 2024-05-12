Президентка Грузії запропонувала відкласти дату набрання чинності закону про "іноагентів"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вчергове закликала правлячу партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів". Також очільниця країни озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності законом до 1 листопада, після того, яку країні пройдуть парламентські вибори.

Про це пише Эхо Кавказа.

Згідно із законопроектом "Про прозорість іноземного впливу", документ набирає чинності частково одразу після опублікування, частково – через 60 днів.

Як зазаначає видання, Зурабішвілі дала зрозуміти, що не згодна з пропозицією влади внести поправки до законопроекту в рамках механізму вето.

Президентка закликала парламент Грузії не сподіватися на неї в жодному разі - вона не вступить у "якусь гру, щоб якось ушляхетнити цей закон".

"Цей закон - російський, методи нашого уряду – російські, і навіть сьогоднішня мова прем'єр-міністра – російська", – сказала вона.

Очільниця Грузії нагадала, що напередодні, 11 травня, "країна вкотре показала світу та всьому суспільству, що не допустить ухвалення "російського закону". Глава держави наголосила, що цього вже ніщо не змінить.

Зурабішвілі також додала, що закон про "іноагентів" провладна партія одного разу вже обіцяла більше ніколи не повертати на розгляд до парламенту Грузії, проте слова не дотримала.

"Грузинська мрія" планує ухвалити закон про "іноагентів" у третьому читанні на засіданні сесії парламенту 14 травня. Президентка Зурабішвілі раніше пообіцяла накласти вето на законопроект. Автори законопроекту заявили, що можуть врахувати "змістовні рекомендації" від західних партнерів у рамках механізму вето.

Згідно з Конституцією Грузії, якщо парламент подолає вето президента і президент все одно не підпише законопроект, його підпише і опублікує спікер парламенту Грузії.