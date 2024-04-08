У парламенті Грузії зареєстрували проєкт закону про "іноагентів", Зурабішвілі обіцяє заветувати

Проти ухвалення законопроєкту виступають опозиція, ЗМІ, громадські організації, а також західні партнери Грузії.

У парламенті Грузії зареєструвало законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" - так званих "іноагентів", передає SOVA.

Документ розгляне юридичний комітет на засіданні 12 квітня.

Це нова спроба партії "Грузинська мрія" протягнути скандальний проєкт закону, який у березні спровокував хвилю протестів у країні.

Проти ухвалення законопроєкту виступають опозиція, ЗМІ, громадські організації, а також західні партнери Грузії. Натомість Росія очікувано привітала намір парламентарів ввести в дію такий документ.

Лідер більшості Мамука Мдінарадзе заявив, що законопроєкт ініціюють у парламенті. Згодом він повідомив, що декларацію про доходи і витрати, починаючи зі січня 2025 року, доведеться заповняти тим ЗМІ і неурядовим організаціям, у яких закордонне фінансування сягає понад 20%.

Голова уряду Грузії Іраклій Кобахідзе сказав, що настав час недержавним організаціям та їхнім донорам "європеїзуватися".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заветує закон, якщо парламент його проголосує. Про це згодом повідомив парламентський секретар глави Грузії Георгій Мсхіладзе.