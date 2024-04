Міністри закордонних справ Британії та Франції наголосили на необхідності забезпечити перемогу України

На честь 120-річчя підписання угоди між Великою Британію та Францією, яка відома як "Сердечна Угода", що стала початком створення альянму "Антанта", міністри зовнішних справ обох держав Девід Кемерон та Стефан Сежурне написали спільну колонку в The Telegraph під назвою "The world is safer for a renewed Entente".

Міністри вважають, що в світі настали "темні часи" (алюзія на відому промову Вінстона Черчилля), зважаючи на війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході та проблеми зі зміною клімату.

Міністри запевняють, що їх об'єднує розуміння того, що Україна має виграти війну і обидві ядерні країни мають взяти на себе за це відповідальність і зробити ще більше для перемоги над Росією. Вони також звертають увагу на позитивний досвід спільного розгортання військових сил в Естонії, що може стати корисним досвідом для інтеграції армій обох країн.

"Не тільки Франція та Британія зданті вирішувати ці проблеми, але разом ми можемо згуртувати інших, щоб вони приєдналися до нас у їх подоланні. Це так само важливо зробити сьогодні, як було важливо для наших предків відкинути свої розбіжності та встановити тривалу дружбу, яку ми святкуємо сьогодні не лише як підписання «Сердечної угоди»", але як оновлення Антанти", – йдеться в матеріалі.

Міністри зазначають, що зближення Франції та Великої Британії продовжується, не дивлячись на проблеми, що інсують між країнами. Геополітична конфігурація Європи, яка визначалася з одного боку франко-німецьким альянсом, а з іншого – "спеціальними відносинами" між США та Британією, змінюється. Берлін вже більше орієнтується на Вашингтон, а Лондон та Париж зближуються, схоже, вважаючи себе відповідальними за безпекове майбутнє Європи, коли тамі збільшуватиметься вакуум американської сили.