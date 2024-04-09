Прем'єр Ірландії офіційно повідомив президенту про відставку

Прем'єр-міністр Республіки Ірландія Лео Варадкар провів свій останній день на посаді. Політик завітав до резиденції президента країни Майкла Хіггінса, щоб офіційно повідомити про відставку.

Як пише The Guardian, аудієнція у глави держави тривала близько 45 хвилин, під час яких Варадкар передав секретареві президента письмове прохання про звільнення з посади.

Згідно із законом, він перебуватиме у статусі виконувача обов'язків прем'єра до того моменту, як парламент проголосує за кандидатуру нового голови кабінету. Проте це, найімовірніше, станеться вже у вівторок. Посаду очільника уряду обійме 37-річний Саймон Гарріс, який стане наймолодшим прем'єр-міністром в історії Ірландії.

Наостанок Варадкар заявив журналістам, що "ні про що не шкодує, хоча це було важке рішення". "Я готовий до нового розділу в моєму житті", - підсумував політик.