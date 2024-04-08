У ЄС погодили нові умови лібералізації торгівлі з Україною. Будуть обмеження

Європейська Рада, Єврокомісія і Європарламент дійшли згоди щодо продовження безмитної торгівлі з Україною.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х редактор "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Джозвяк.
"Радіо Свобода" пише, що ЄС домовився про можливі квоти для сільськогосподарської продукції з України, що має покращити захист європейських фермерів.
Так, Євросоюз тимчасово призупинив мита та квоти до червня 2025 року. При цьому блок залишив за собою право ввести обмеження за умови, якщо обсяги продукції з України з певних категорій перевищать середні показники за період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.
Екстрені обмеження можуть застосувати для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів. Йдеться про птицю, яйця, цукор, овес, крупу, кукурудзу та мед.
Тепер нові умови має проголосувати Європарламент.
Лібералізація торгівлі України і ЄС. Що відомо
- Наприкінці березня посли ЄС ухвалили продовження дії торговельного безвізу з Україною на наступний рік з єдиним уточненням щодо умов застосування захисних обмежень.
- посли погодили рішення на умовах, що квоти й мита запроваджуватимуть з огляду на обсяги імпорту не лише у 2022 й 2023 роках, а і в другому півріччі 2021-го.
- Цю компромісну угоду вимагали включити Франція та Польща.
- Париж і Варшава навіть стверджували, що нових обмежень на мед і зерно недостатньо.
- Нещодавно український прем’єр Денис Шмигаль заявив, що Європарламент та Європейська рада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит і квот.
- У січні Єврокомісія запропонувала продовжити "економічний безвіз" ще на рік, але зі змінами. Зокрема, для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачено екстрене гальмування, яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023.
- У січні 2024 міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини звернулися до Брюсселя з вимогою запровадити ввізне мито на українське зерно.
- У Єврокомісії також повідомляли, що напрацьовують механізми, які б дозволяли країнам ЄС окремо від централізованого рішення зупиняти безмитне ввезення товарів з України.