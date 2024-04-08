У ЄС погодили нові умови лібералізації торгівлі з Україною. Будуть обмеження

ЄС залишив за собою право ввести обмеження за умови, якщо обсяги продукції з України з певних категорій перевищать середні показники за вказаний період.

Європейська Рада, Єврокомісія і Європарламент дійшли згоди щодо продовження безмитної торгівлі з Україною.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х редактор "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Джозвяк.

"Радіо Свобода" пише, що ЄС домовився про можливі квоти для сільськогосподарської продукції з України, що має покращити захист європейських фермерів.

Так, Євросоюз тимчасово призупинив мита та квоти до червня 2025 року. При цьому блок залишив за собою право ввести обмеження за умови, якщо обсяги продукції з України з певних категорій перевищать середні показники за період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Екстрені обмеження можуть застосувати для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів. Йдеться про птицю, яйця, цукор, овес, крупу, кукурудзу та мед.

Тепер нові умови має проголосувати Європарламент.

Лібералізація торгівлі України і ЄС. Що відомо