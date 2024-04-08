Внаслідок російського удару по 9-поверховому житловому будинку в місті Селидовому на Донеччині постраждали п'ятеро людей, серед них — дитина.

Фото: прокуратура Донецької області

Про це ідеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури

"8 квітня 2024 року, о 15:40, окупаційні війська рф обстріляли м. Селидове. Засіб ураження поцілив по багатоквартирному житловому будинку. П’ятеро осіб, серед яких літня пара та 16-річна дівчина, отримали поранення. Потерпілим з ушкодженнями різного ступеня тяжкості надано медичну допомогу", — ідеться у повідомленні.

Фото: прокуратура Донецької області

Тип зброї, якою окупанти атакували населений пункт, встановлюється.

Фото: прокуратура Донецької області

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори на місці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.