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Розпочався відбір до збірної України на "Ігри нескорених"

Реєстрація учасників відбору до збірної України триватиме до 21 квітня, згодом 31 травня - 2 червня пройдуть всеукраїнські змагання у Києві. 

Розпочався відбір до збірної України на "Ігри нескорених"
Фото: Іван Станіславський

Мінветеранів розпочало прийом заявок кандидатів до національної команди на "Ігри нескорених"(Invictus Games), яка представить Україну нга ювілейних, пятих змаганнях у канадському Ванкувері-Вістлері.

Про це повідомили у Генштабі.

У відомстві зазначили, що міжнародна Фундація Ігор Нескорених збільшила українську квоту з 25 до 35 учасників.

До складу української команди можуть увійти військовослужбовці та ветерани Сил оборони України, а також добровольці, які отримали поранення, були травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання своїх службових обов’язків в зоні бойових дій з 2014 року.

Також наголошують, що діючим військовослужбовцям теж можна взяти участь у відборі, для цього буде оформлене відрядження.

Спортивні дисципліни відбору:

  • стрільба з лука
  • легка атлетика
  • велосипедний спорт
  • пауерліфтинг
  • веслування на тренажері
  • волейбол сидячи
  • плавання
  • настільний теніс
  • баскетбол на кріслах колісних. 

"Національний відбір здійснюватиметься за комплексною системою оцінки, адже Ігри Нескорених – це про фізичне відновлення, психологічну абілітацію та соціальну інтеграцію, у тому числі через спорт", – уточнюють організатори. 

Реєстрація учасників відбору до збірної України триватиме до 21 квітня. 

Після цього учасників запросять на всеукраїнські змагання, які пройдуть 31 травня - 2 червня у Києві. 

"На частину з учасників чекатиме спортивний кемп — знайомство з дисциплінами Ігор Нескорених та цінностями проєкту. Це не змагання, а можливість спробувати себе у кількох видах спорту під наглядом професійних тренерів та лікарів і обрати найкращі для себе", – додали у відомстві.

Після завершення всеукраїнських змагань відбіркова комісія протягом чотирьох тижнів обере та оголосить склад збірної (до 30 червня).

Щоб подати свою заявку на відбір потрібно заповнити форму та підготувати необхідні документи. 

Invictus Games (Ігри Нескорених) – це найбільший у світі міжнародний захід для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми або захворювання, виконуючи свої службові обов’язки. Ігри засновані у 2014 році принцом Гаррі, Герцогом Сассекським.Минулого року на Іграх нескорених Україна здобула 34 медалі, з них 12 – золоті. Це найкращий результат в історії Ігор.

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