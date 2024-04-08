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Росія вдарила по багатоповерхівці в Селидовому на Донеччині, є поранені

Внаслідок обстрілу Часового Яру загинула літня жінка.

Росія вдарила по багатоповерхівці в Селидовому на Донеччині, є поранені
Фото: Вадим Філашкін

Російська армія завдала артилерійських ударів по Часовому Яру та Селидовому Донецької області. Щонайменше одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Часів Яр зазнав артилерійського обстрілу – загинула 77-річна жінка, пошкоджено 6 приватних будинків. Під вогнем опинилося Селидове – там ворог поцілив у 9-поверхівку, наразі відомо про трьох поранених", – написав він.

Щонайменше одна людина загинула і три поранені внаслідок обстрілів Донеччини.

  • 6 квітня у Покровському районі на Донеччині росіяни обстріляли селище Курахівка з артилерії, внаслідок чого загинула 38-річна жінка та її 16-річна донька.
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