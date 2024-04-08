Прикордонники знищили РСЗВ "Ураган", із якого окупанти обстрілювали Харківщину

На Харківщині прикордонники знищили реактивну систему залпового вогню "Ураган", із якої окупанти обстрілювали населені пункти області.
Про це повідомили у ДПСУ.
"Під час аеророзвідки на Харківському напрямку прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" виявили ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган", яка наносила вогневе ураження по прикордонних населених пунктах Харківської області", – зазначили у відомстві.
Як йдеться у повідомленні, після відстрілу боєкомплекту, розрахунок РСЗВ окупантів повертався у пункт постійної дислокації.
"Проте, це не завадило оператору FPV-дрона 15 мобільного прикордонного загону майстерно наздогнати та уразити бойову машину окупантів дроном-камікадзе", – додали в ДПСУ.
- Бійці ЗСУ знищили на півдні два ворожі засоби ППО та 16 артсистем.
- Біля Кліщіївки українські бійці знищили російський склад із припасами і мінами.