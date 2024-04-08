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Прикордонники знищили РСЗВ "Ураган", із якого окупанти обстрілювали Харківщину

Ворожу установку знищили безпілотником. 

Прикордонники знищили РСЗВ "Ураган", із якого окупанти обстрілювали Харківщину
Знищення ворожого "Урагана"
Фото: ДПСУ

На Харківщині прикордонники знищили реактивну систему залпового вогню "Ураган", із якої окупанти обстрілювали населені пункти області.

Про це повідомили у ДПСУ.

"Під час аеророзвідки на Харківському напрямку прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" виявили ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган", яка наносила вогневе ураження по прикордонних населених пунктах Харківської області", – зазначили у відомстві.

Як йдеться у повідомленні, після відстрілу боєкомплекту, розрахунок РСЗВ окупантів повертався у пункт постійної дислокації. 

"Проте, це не завадило оператору FPV-дрона 15 мобільного прикордонного загону майстерно наздогнати та уразити бойову машину окупантів дроном-камікадзе", – додали в ДПСУ.

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