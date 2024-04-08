На Херсонщині викрили посадовців, які купували продукти для ЗСУ за завищеними цінами

Один із них купив хліба для військової частини на 1,3 млн грн, чим наніс збитків у понад 402 тисячі гривень.

У Херсонській області викрили двох керівників продовольчої служби відділу тилового забезпечення прикордонного загону на Херсонщині, які закуповували продукти для військових за завищеними цінами.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що що один із них - начальник продовольчої служби частини. Він уклав договір на закупівлю круп для військової частини на понад 360 тисяч гривень. Угода була схвалена за завищеною ціною та без відповідних документів, що підтверджують якість товару.

Його попередник на цій посаді уклав договір із закупівлі хліба для військової частини на 1,3 млн грн. Попри проведений моніторинг, він надав перевагу підприємцю, який запропонував завищену ціну.

Вартість кілограма хліба, яку за договором поставляв приватний підприємець, перевищувала середню ринкову на 8 грн. Через це військова частина зазнала збитків у понад 402 тисячі гривень.

ДБР викрило факти закупівлі харчових продуктів для військової частини за завищеними цінами та повідомило про підозри посадовцям, які очолювали продовольчу службу тилового забезпечення прикордонного закону.

"Один з них підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України), другий – у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи (ч. 2 ст. 364 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Слідство триває, встановлюються детальні обставини, за яких було допущено закупівлі продуктів для військових за завищеними цінами.

У лютому Національне антикорупційне бюро підтвердило існування корупційної схеми у закупівлях харчування Міноборони. Ця схема дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів. Недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії.