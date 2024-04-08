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На Харківщині зафіксували одразу два підриви на боєприпасах

У одному випадку підірвалася вантажівка у полі, а в іншому чоловік наступив на міну-"пелюстку".

На Харківщині зафіксували одразу два підриви на боєприпасах
Вантажівка, яка підірвалася на міні
Фото: ДСНС України

На Харківщині зафіксували одразу два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах. Постраждав чолвоік, він перебуває у лікарні. 

Про це повідомили у ДСНС України.

Зазначається, що у першому випадку на вибухонебезпечному предметі підірвалася вантажівка.  Подія трапилась у полі поблизу с. Іванівка Чугуївського району. Внаслідок вибуху водій не постраждав, проте техніка зазнала значних пошкоджень.

Інший випадок трапився на території садового товариства у с. Борщова Харківського району. 67-річний чоловік травмувався, наступивши на міну ПФМ-1 «Пелюстка». В результаті вибуху він отримав міно-вибухову травму лівої ноги. Наразі постраждалий перебуває в лікарні.

У ДСНС нагадують, що територія Харківщини щільно усіяна ворожими боєприпасами, тому закликають бути вкрай обережними і обов’язково повідомляти про небезпечні знахідки за номером 101.

  • Нещодавно у прикордонній смузі на півночі Рівненської області на міні підірвався трактор. Внаслідок інциденту троє цивільних отримали поранення. 
  • Сьогодні Україна є однією з найбільш забруднених мінами країн світу. За два роки від початку повномасштабної війни наземні міни – разом з нерозірваними бомбами, артилерійськими снарядами та іншими вибухонебезпечними наслідками війни – потенційно забруднили майже третину території України. 
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