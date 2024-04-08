На Харківщині зафіксували одразу два підриви на боєприпасах

У одному випадку підірвалася вантажівка у полі, а в іншому чоловік наступив на міну-"пелюстку".

Вантажівка, яка підірвалася на міні

На Харківщині зафіксували одразу два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах. Постраждав чолвоік, він перебуває у лікарні.

Про це повідомили у ДСНС України.

Зазначається, що у першому випадку на вибухонебезпечному предметі підірвалася вантажівка. Подія трапилась у полі поблизу с. Іванівка Чугуївського району. Внаслідок вибуху водій не постраждав, проте техніка зазнала значних пошкоджень.

Інший випадок трапився на території садового товариства у с. Борщова Харківського району. 67-річний чоловік травмувався, наступивши на міну ПФМ-1 «Пелюстка». В результаті вибуху він отримав міно-вибухову травму лівої ноги. Наразі постраждалий перебуває в лікарні.

У ДСНС нагадують, що територія Харківщини щільно усіяна ворожими боєприпасами, тому закликають бути вкрай обережними і обов’язково повідомляти про небезпечні знахідки за номером 101.