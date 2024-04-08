На Харківщині внаслідок нічних обстрілів пошкоджено будинки та електромережі, постраждалих немає

У ніч проти понеділка російські війська обстріляли Рясне і Липки на Харківщині.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 2:00 с. Рясне Богодухівського району. Внаслідок ударів пошкоджено 4 приватні будинки, 4 багатоквартирні будинки барачного типу, а також електромережі. Постраждалих немає. О 1:00 у с. Липки Харківського району внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих", – написав Синєгубов у Telegram.

Він повідомив також, що напередодні вдень ворожих обстрілів зазнали два райони Харкова. У Шевченківському районі внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 пошкоджено 19 будинків і 13 автомобілів. Постраждали п'ятеро людей: 45-річний чоловік дістав осколкові поранення, а в чотирьох жінок (72, 46,37, 36 років) – гостра реакція на стрес.

Вибух від С-300 стався в Індустріальному районі. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, виробниче підприємство та десять автомобілів. Без постраждалих.

Напередодні росіяни обстрілювали Козачу Лопань.

"Внаслідок обстрілу КАБ один будинок зруйнований, три будинки пошкоджені та частково зруйнований заклад освіти. Інформація про постраждалих не надходила", – повідомив голова ОВА.

Також обстріляли Липці неподалік Липецької РЕМ (у селі немає електроенергії та мобільного зв'язку), Кругляківку (удар КАБ спровокував пожежу в житловому будинку), Куп'янськ (пошкоджено десять приватних будинків), Дергачі (влучання по відкритій території), Колісниківку (пошкоджено приватний будинок) і Золочів (влучання по відкритій території). Постраждалих серед мирного населення не зафіксовано.