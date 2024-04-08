​Уночі росіяни атакували південь України дронами. Є влучання на Одещині

Цієї ночі російські терористичні війська знову в декілька хвиль атакували південь України ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136".

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько трьох годин. Під прицілом ворога була критична інфраструктура.

"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито на Одещині, 2 - на Миколаївщині, 1 - на Кіровоградщині", - йдеться в повідомленні.

На жаль, є влучання в Одеському районі - пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються.

Падінням уламків збитого дрону там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждалі.

Як повідомлялося, вчора вдень воїни зенітної ракетної Одеської бригади збили два ворожі розвідувальні безпілотники над Чорни морем.