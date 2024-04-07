Головне за неділю, 7 квітня: атака на Харків, вибухи на ЗАЕС, розстріл військовополонених біля Кринок

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 67 бойових зіткнень, ворожі обстріли, наслідки прориву дамби в російському Орську. Яким запам’ятається 774-й день повномасштабної війни.

Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території окупованої Росією Запорізької АЕС.

Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи вибухи БпЛА.

"Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Російські удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів", - зазначив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що країна-агресор має вивести свої війська з усіх об'єктів атомної електростанції, бо лише це "дозволить відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливим об'єктом атомної енергетики".

МАГАТЕ 7 квітня повідомило, що на території Запорізької атомної електростанції вибухнув безпілотник. Подробиці інциденту наразі невідомі.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 67 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по пункту управління, трьох зенітно-ракетних комплексах, вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

На Бахмутському напрямку росіяни здійснили 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне положення.

На Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 7 квітня – в нашій новині.

Сьогодні вдень росіяни завдали ударів по житловому сектору середмістя Харкова, є поранені, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники зафіксували кілька осередків займання. Горіли гаражі та автомобілі на загальній площі близько 40 квадратних метрів. Також пошкоджено житлові будівлі.

О 14:19 усі осередки займання надзвичайники ліквідували.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили пізніше, що внаслідок ударів постраждали 5 осіб. Пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі, гаражі тощо.

За попередньою інформацією, росіяни випустили по місту з літака два УМПБ − уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас.

Росіяни знову розстріляли беззбройних військовополонених. Цього разу - біля Кринок на лівобережжі Херсонщини. Відео оприлюднив 7 квітня на своєму телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко.

На відео видно, як представник російських окупаційних військ робить декілька пострілів у бік беззбройних нерухомих військових, ймовірно, з автомата.

Офіс Генерального прокурора України повідомив, що Херсонська облпрокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Росії через прорив дамби призупинив роботу Орський нафтопереробний завод – один з найбільших НПЗ у країні, повідомляє пресслужба підприємства.

В Орську Оренбурзької області прорвало дві дамби, затопило місто та навколишні села. Також є загроза затоплення Оренбургу − обласного центру. В області влада впровадила режим надзвичайної ситуації федерального рівня. ЗМІ повідомляють про найменше двох загиблих.

Орський НПЗ щорічно переробляє 6,6 млн тонн нафти. Завод виготовляє бензин та дизель, які використовують для техніки окупантів у війні проти України.

Греблю на річці Урал в Орську прорвало 5 квітня. У місті оголосили масову евакуацію населення. Станом на сьогодні вода в річці Урал піднялася до 11 метрів. Ситуація в Орську критична, пік паводку прогнозують на 11 квітня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!