В Оренбурзькій області влада ввела режим надзвичайної ситуації федерального рівня. ЗМІ повідомляють про загиблих.

У Росії через прорив дамби призупинив роботу Орський нафтопереробний завод – один з найбільших НПЗ у країні, повідомляє пресслужба підприємства.

“У зв'язку з аномальним паводком, щоб уникнути екологічних ризиків та з метою дотримання техніки безпеки, пов'язаним насамперед з безпекою праці на виробництві, роботу Орського нафтопереробного заводу тимчасово призупинено”, − йдеться у повідомленні.

В Орську Оренбурзької області прорвало дві дамби, затопивши місто та навколишні села. Також є загроза затоплення Оренбургу − обласного центру. В області влада ввела режим надзвичайної ситуації федерального рівня. ЗМІ повідомляють про найменше двох загиблих.

Російські ЗМІ пишуть, що завод, зокрема, не може працювати через затоплення залізничних шляхів, а вода наблизилася за кілька кілометрів до НПЗ.

Орський НПЗ щорічно переробляє 6,6 млн тонн нафти. Завод виготовляє бензин та дизель, які використовують для техніки окупантів у війні проти України.