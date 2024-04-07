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У Росії через прорив дамби призупинив роботу Орський нафтопереробний завод

В Оренбурзькій області влада ввела режим надзвичайної ситуації федерального рівня. ЗМІ повідомляють про загиблих.

У Росії через прорив дамби призупинив роботу Орський нафтопереробний завод
Фото: Телеграм-канал Орського нафтопереробного заводу

У Росії через прорив дамби призупинив роботу Орський нафтопереробний завод – один з найбільших НПЗ у країні, повідомляє пресслужба підприємства.

“У зв'язку з аномальним паводком, щоб уникнути екологічних ризиків та з метою дотримання техніки безпеки, пов'язаним насамперед з безпекою праці на виробництві, роботу Орського нафтопереробного заводу тимчасово призупинено”, − йдеться у повідомленні.

В Орську Оренбурзької області прорвало дві дамби, затопивши місто та навколишні села. Також є загроза затоплення Оренбургу − обласного центру. В області влада ввела режим надзвичайної ситуації федерального рівня. ЗМІ повідомляють про найменше двох загиблих.

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Російські ЗМІ пишуть, що завод, зокрема, не може працювати через затоплення залізничних шляхів, а вода наблизилася за кілька кілометрів до НПЗ. 

Орський НПЗ щорічно переробляє 6,6 млн тонн нафти. Завод виготовляє бензин та дизель, які використовують для техніки окупантів у війні проти України.

  • Греблю на річці Урал в Орську прорвало 5 квітня. У місті оголосили масову евакуацію населення. Станом на сьогодні вода в річці Урал піднялася до 11 метрів.
  • Ситуація в Орську критична, пік паводку прогнозують на 11 квітня. 

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