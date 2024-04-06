Сьогодні, 6 квітня, у столиці Угорщини Будапешті десятки тисяч людей вийшли на протест проти уряду Віктора Орбана. Протест очолив юрист Петер Мадяр, раніше близьким до адміністрації, який нещодавно запустив політичний рух, що має на меті кинути виклик прем’єр-міністру, повідомляє Reuters.

Протестувальники пройшли маршем до парламенту. Дехто з них вигукував "ми не боїмося" та "Орбан у відставку!"

Багато з них були в червоно-біло-зелених національних кольорах або з національним прапором, символами, які партія Орбана використовувала як власні протягом останніх двох десятиліть.

«Це національні кольори Угорщини, а не уряду», — сказала 24-річна Лейла, яка приїхала до Будапешта з Шопрона, міста на західному кордоні країни.

Марш очолив 43-річний Петер Мадяр, який раніше був одружений з колишньою міністеркою юстиції в уряді Орбана Юдіт Варгою і який з часом планує заснувати власну партію.

Троє протестувальників, опитаних Reuters, сказали, що вони підтримують Мадяра, бо він був близький до уряду Орбана і має розуміння про те, як він працює.

«Ми знали, що існує корупція, але він сказав це як інсайдер і підтвердив це для нас», — сказала Жужанна Сігеті, 46-річна медична працівниця з угорським прапором.

Вона сказала, що її турбує система освіти та охорони здоров'я, а також корупція. "Я вірю, що зміни будуть", - сказала вона.

Мадяр став широко відомим у лютому, коли зробив резонансні коментарі про внутрішню роботу уряду. Він звинуватив Антала Рогана, міністра, який очолює офіс Орбана, у керуванні централізованою пропагандистською машиною.

Він також опублікував запис розмови зі своєю колишньою дружиною, де Варга детально описала спробу старшого помічника глави кабінету Орбана втрутитися у справу про хабарництво. Зараз прокуратура перевіряє ці заяви.

Розслідування відбувається в політично чутливий для Орбана час напередодні виборів до європейського парламенту в червні, а також після скандалу з сексуальним насильством, через який у лютому втратили посади двоє його ключових політичних союзників – колишній президент та Варга.

Згідно з опитуваннями, 13% виборців, швидше за все, підтримають нову партію Мадяра.

Це вже не перший протест проти Орбана через скандал з можливою корупцією.