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Експрезидент Молдови Додон мріє відновити партнерство з Росією

Додон впевнений, що його команда зможе  відновити стратегічне партнерство з Росією.

Експрезидент Молдови Додон мріє відновити партнерство з Росією
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Молдови та голова Партії соціалістів Ігор Додон заявив, що нібито більшість громадян підтримують дружбу та співпрацю з РФ, пише видання Newsmaker.

Ігор Додон підкреслив, що 6 квітня виповнюється 32 роки від встановлення дипломатичних відносин з Росією і пообіцяв відновити стратегічне партнерство з Москвою у разі повернення до влади. 

"Дружба та співпраця з Росією і російським народом відповідають національним інтересам Молдови і молдовського народу. Усі опитування громадської думки свідчать, що цього прагнуть більшість наших громадян, попри відверто антиросійську політику, яку проводить режим Санду-PAS", – заявив він. 

Додон впевнений, що його команда "зможе не лише повною мірою відновити стратегічне партнерство з Росією, але й вивести його на новий рівень". 

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