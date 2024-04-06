Додон впевнений, що його команда зможе відновити стратегічне партнерство з Росією.

Колишній президент Молдови та голова Партії соціалістів Ігор Додон заявив, що нібито більшість громадян підтримують дружбу та співпрацю з РФ, пише видання Newsmaker.

Ігор Додон підкреслив, що 6 квітня виповнюється 32 роки від встановлення дипломатичних відносин з Росією і пообіцяв відновити стратегічне партнерство з Москвою у разі повернення до влади.

"Дружба та співпраця з Росією і російським народом відповідають національним інтересам Молдови і молдовського народу. Усі опитування громадської думки свідчать, що цього прагнуть більшість наших громадян, попри відверто антиросійську політику, яку проводить режим Санду-PAS", – заявив він.

Додон впевнений, що його команда "зможе не лише повною мірою відновити стратегічне партнерство з Росією, але й вивести його на новий рівень".