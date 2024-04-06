Прем'єрка Ісландії йде у відставку заради президентського крісла

Голова уряду Ісландії Катрін Якобсдоттір заявила про відставку. Прем'єр-міністерка має намір балотуватися у президенти країни.

Як пише Reuters, посада глави острівної держави є радше церемоніальною і не дає реального впливу на політику. Попри це, вибори відбуваються на загальнонаціональній основі і призначені на 1 червня цього року.

Якобсдоттір очолювала уряд з 2017 року. Її каденція завершила період політичної кризи в Ісландії, коли упродовж десяти років громадяни аж 5 разів обирали парламент.

Прем'єрку критикують за високий рівень інфляції та слабку гуманітарну політику у відповідь на виверження вулканів, що призвели до евакуації частини населення. Проте сама вона вважає, що уряд зміг "домогтися великого прогресу навіть за останніх кілька місяців".