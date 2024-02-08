В Ісландії знову прокинувся вулкан – вдруге з початку року

В Ісландії на південному заході півострова Рейк'янес (Рейк'янесскагі) сталося друге з початку року виверження вулкана, пише CNN.

Лава піднялася на 80 метрів, з тріщин у землі виливалися “фонтани” яскраво-жовтогарячої розплавленої породи.

Інтенсивний землетрус почався близько 5:30 ранку, а сам “вибух” зафіксували приблизно через 30 хвилин.

Утворилася 3-кілометрова тріщина, повідомила Метеорологічна служба. Епіцентр виверження був на тому ж місці, що й ерупція вулкана торік у грудні.

Сусідній геотермальний курорт "Блакитна лагуна" закрився після початку виверження.