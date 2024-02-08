В Ісландії знову прокинувся вулкан – вдруге з початку року

В Ісландії на південному заході півострова Рейк'янес (Рейк'янесскагі) сталося друге з початку року виверження вулкана, пише CNN.
Лава піднялася на 80 метрів, з тріщин у землі виливалися “фонтани” яскраво-жовтогарячої розплавленої породи.
Інтенсивний землетрус почався близько 5:30 ранку, а сам “вибух” зафіксували приблизно через 30 хвилин.
Утворилася 3-кілометрова тріщина, повідомила Метеорологічна служба. Епіцентр виверження був на тому ж місці, що й ерупція вулкана торік у грудні.
Сусідній геотермальний курорт "Блакитна лагуна" закрився після початку виверження.
- Попереднє виверження вулкана на півострові розпочалося 14 січня і тривало приблизно два дні. Тоді потоки лави досягли околиць рибальського містечка Гріндавік, підпаливши будинки на околиці. Майже 4000 жителів населеного пункту евакуювали.
- Сьогодні виверження відбулося трохи далі від Гріндавіка і навряд чи загрожує місту, розповів ісландський геофізик Арі Траусті Гудмундссон.
- Загалом це є шостим виверженням вулкану у цій місцевості з 2011 року.
- Спалахи на Рейк'янесі є так званими тріщинними виверженнями, які отримали назву “ісландських”. Зазвичай вони не призводять до сильних вибухів або значного утворення попелу, що розсіюється у стратосфері.
- Торік наприкінці жовтня на Рейк'янесскагі за три дні сталося понад 5500 невеликих землетрусів.
- Рейк'янес − вулканічна та сейсмічна гаряча точка на південний захід від Рейк'явіка. У березні 2021 року фонтани лави вражаюче вивергалися з тріщини в землі довжиною 500-750 метрів у вулканічній системі Фаградальсф’ял.
- Ісландія є домом для 33 діючих вулканічних систем, це найбільше в Європі. Виверження лави відбуваються регулярно.
- Під час виверження вулкана Ейяф'ятлайокютль у 2010 році в атмосферу потрапили величезні хмари попелу, через які довелося надовго припинити авіасполучення над Європою. Зараз вчені не прогнозують такі потужні викиди попелу.