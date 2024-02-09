У Краснодарському краї Росії горів нафтопереробний завод

Міноборони Росії повідомило про 19 збитих безпілотників над територією країни, в тому числі і над Краснодарським краєм.

У Краснодарському краї Росії сталася пожежа на Ільському нафтопереробному заводі. Місцеві канали пишуть, що мешканці чули звуки вибухів. Імовірно, підприємство атакували невідомі безпілотники.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Краснодарські рятувальники повідомили, що загоряння трапилося близько 2 години ночі за місцевим часом.

"Сталася пожежа на території Ільського НПЗ. До третьої години ночі відкрите горіння було оперативно ліквідовано службами заводу. Постраждалих немає", – повідомили вони.

РосЗМІ пишуть, що перед виникненням пожежі було чутно серію вибухів і звуки дронів, що летять.

Міноборони Росії офіційно заявило, що сили ППО нібито знищили та перехопили за ніч 19 безпілотників над Краснодарським краєм, а також над Курською, Брянською та Орловською областями й акваторією Чорного моря.

Офіційно причину пожежі влада краю не називає.