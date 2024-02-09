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У Краснодарському краї Росії горів нафтопереробний завод

Міноборони Росії повідомило про 19 збитих безпілотників над територією країни, в тому числі і над Краснодарським краєм.

У Краснодарському краї Росії горів нафтопереробний завод
Фото ілюстративне
Фото: скріншот відео

У Краснодарському краї Росії сталася пожежа на Ільському нафтопереробному заводі. Місцеві канали пишуть, що мешканці чули звуки вибухів. Імовірно, підприємство атакували невідомі безпілотники. 

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Краснодарські рятувальники повідомили, що загоряння трапилося близько 2 години ночі за місцевим часом.

"Сталася пожежа на території Ільського НПЗ. До третьої години ночі відкрите горіння було оперативно ліквідовано службами заводу. Постраждалих немає", – повідомили вони. 

РосЗМІ пишуть, що перед виникненням пожежі було чутно серію вибухів і звуки дронів, що летять. 

Міноборони Росії офіційно заявило, що сили ППО нібито знищили та перехопили за ніч 19 безпілотників над Краснодарським краєм, а також над Курською, Брянською та Орловською областями й акваторією Чорного моря.

Офіційно причину пожежі влада краю не називає. 

  • Ільський НПЗ ім. А. А. Шамара працює з 2001 року. Він розташований в селищі міського типу Ільський за 50 км від Краснодара. 
  • Завод займається переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції авто- та залізничним транспортом.
  • У 2023 році завод кілька разів зазнав атаки дронів. Зокрема, завод атакували безпілотники у травні декілька разів.
  • Під час однієї із атак сталася масштабна пожежа,  вогонь поширився на площі 400 квадратних метрів. Для гасіння залучили 167 людей та 37 одиниць спеціальної техніки.
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