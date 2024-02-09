У Краснодарському краї Росії горів нафтопереробний завод

У Краснодарському краї Росії сталася пожежа на Ільському нафтопереробному заводі. Місцеві канали пишуть, що мешканці чули звуки вибухів. Імовірно, підприємство атакували невідомі безпілотники.
Про це пишуть російські телеграм-канали.
Краснодарські рятувальники повідомили, що загоряння трапилося близько 2 години ночі за місцевим часом.
"Сталася пожежа на території Ільського НПЗ. До третьої години ночі відкрите горіння було оперативно ліквідовано службами заводу. Постраждалих немає", – повідомили вони.
РосЗМІ пишуть, що перед виникненням пожежі було чутно серію вибухів і звуки дронів, що летять.
Міноборони Росії офіційно заявило, що сили ППО нібито знищили та перехопили за ніч 19 безпілотників над Краснодарським краєм, а також над Курською, Брянською та Орловською областями й акваторією Чорного моря.
Офіційно причину пожежі влада краю не називає.
- Ільський НПЗ ім. А. А. Шамара працює з 2001 року. Він розташований в селищі міського типу Ільський за 50 км від Краснодара.
- Завод займається переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції авто- та залізничним транспортом.
- У 2023 році завод кілька разів зазнав атаки дронів. Зокрема, завод атакували безпілотники у травні декілька разів.
- Під час однієї із атак сталася масштабна пожежа, вогонь поширився на площі 400 квадратних метрів. Для гасіння залучили 167 людей та 37 одиниць спеціальної техніки.