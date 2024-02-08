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Це суверенне рішення державного керівництва України, - Держдепартамент про зміну Головнокомандувача ЗСУ

Держдепартамент порадив звертатися за коментарями до представників української влади.

Це суверенне рішення державного керівництва України, - Держдепартамент про зміну Головнокомандувача ЗСУ
Речник Державного департаменту США Ведан Патель
Фото: Радіо Свобода

Держдепартамент США прокоментував заміну Головнокомандувача ЗСУ, передає Укрінформ.

“Це суверенне рішення державного керівництва України”, - наголосив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

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Він порадив звертатися за коментарями з цього приводу до представників української влади.

  • Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України.
  • Також Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.
  • Зеленський повідомив, що відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. 
  • Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про сьогоднішнє рішення замінити керівництво ЗСУ та подякував Головнокомандувачу Валерію Залужному. 
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