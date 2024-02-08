Це суверенне рішення державного керівництва України, - Держдепартамент про зміну Головнокомандувача ЗСУ

Держдепартамент США прокоментував заміну Головнокомандувача ЗСУ, передає Укрінформ.
“Це суверенне рішення державного керівництва України”, - наголосив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.
Він порадив звертатися за коментарями з цього приводу до представників української влади.
- Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України.
- Також Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.
- Зеленський повідомив, що відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда.
- Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про сьогоднішнє рішення замінити керівництво ЗСУ та подякував Головнокомандувачу Валерію Залужному.