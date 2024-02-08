Це суверенне рішення державного керівництва України, - Держдепартамент про зміну Головнокомандувача ЗСУ

Держдепартамент порадив звертатися за коментарями до представників української влади.

Держдепартамент США прокоментував заміну Головнокомандувача ЗСУ, передає Укрінформ.

“Це суверенне рішення державного керівництва України”, - наголосив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

Він порадив звертатися за коментарями з цього приводу до представників української влади.