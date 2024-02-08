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Зеленський підписав укази про звільнення Залужного та призначення Сирського на посаду Головнокомандувча ЗСУ

Раніше Володимир Зеленський оголосив про ці кадрові рішення.

Зеленський підписав укази про звільнення Залужного та призначення Сирського на посаду Головнокомандувча ЗСУ
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Фото: Зеленський у Telegram

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України.

Про це йдеться в Указі президента України №59/2024 від 8 лютого 2024 року.

Крім того, указом №60/2024 від 8 лютого 2024 року Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Перед тим Зеленський своїм указом №58/2024 звільнив генерал-полковника Олександра Сирського з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Звільнення Залужного

  • Влітку 2022-го радник глави офісу президента Михайло Подоляк спростовував чутки про можливу відставку Залужного і переведення його на посаду міністра оборони.

  • Про ймовірний конфлікт між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем писали і українські, і західні медіа. Особливо часто така інформація почала лунати після результатів українського літнього наступу. 

  • Ще більше публічна риторика щодо Залужного в політичної влади загострилася після його колонки та інтерв'ю The Economist, де він сказав, що війна зайшла в глухий кут. 

  • Заступник Єрмака Ігор Жовква на це вирішив заявити, що після публікації "його в паніці запитували", чи ми в глухому куті. Він також вирішив порекомендувати військовим "менше коментувати" події на фронті.

  • Президент Зеленський у відповідь на публікацію запевнив, що патової ситуації немає. Також він вважає, що залучення генералів у політику ставить під загрозу національну єдність. Ця репліка прозвучала на тлі публікації Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо глухого кута в війні. 

  • У грудні 2023 міністр оборони Умєров сказав, що звільнення або заміну Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не планують. У тому ж грудні Володимир Зеленський говорив журналістам, що в нього "робочі відносини" з Залужним. "Він має відповідати за результат на полі бою як головком разом з Генштабом, є багато там питань", – говорив президент. 

  • 29 січня одночасно в декількох українських медіа з'явилися дані про підготовку звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Однак речник президента Сергій Никифоров у спілкуванні з журналістами УП повідомив, що президент Залужного не звільняв. 

  • ZN.UA писало що Зеленський і Залужний дійсно мали зустріч у понеділок, на якій головкому "запропонували" піти у відставку і натомість отримати невизначену посаду радника чи помічника. Джерела видання повідомили, що у відповідь на цю пропозицію Залужний сказав, що це право Верховного головнокомандувача вирішувати, з ким йому працювати. Але, за їхніми словами, рапорт він не писав і не збирається. 8 лютого президент і Залужний майже синхронно повідомили про проведену зустріч і згоду на те, що ЗСУ потрібні зміни. 

  • Валерій Залужний був головнокомандувачем із липня 2021 року. 

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