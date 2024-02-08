Зеленський підписав укази про звільнення Залужного та призначення Сирського на посаду Головнокомандувча ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України.

Про це йдеться в Указі президента України №59/2024 від 8 лютого 2024 року.

Крім того, указом №60/2024 від 8 лютого 2024 року Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Перед тим Зеленський своїм указом №58/2024 звільнив генерал-полковника Олександра Сирського з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Влітку 2022-го радник глави офісу президента Михайло Подоляк спростовував чутки про можливу відставку Залужного і переведення його на посаду міністра оборони.

Про ймовірний конфлікт між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем писали і українські, і західні медіа. Особливо часто така інформація почала лунати після результатів українського літнього наступу.

Ще більше публічна риторика щодо Залужного в політичної влади загострилася після його колонки та інтерв'ю The Economist, де він сказав, що війна зайшла в глухий кут.

Заступник Єрмака Ігор Жовква на це вирішив заявити, що після публікації "його в паніці запитували", чи ми в глухому куті. Він також вирішив порекомендувати військовим "менше коментувати" події на фронті.

Президент Зеленський у відповідь на публікацію запевнив, що патової ситуації немає. Також він вважає, що залучення генералів у політику ставить під загрозу національну єдність. Ця репліка прозвучала на тлі публікації Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо глухого кута в війні.

У грудні 2023 міністр оборони Умєров сказав, що звільнення або заміну Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не планують. У тому ж грудні Володимир Зеленський говорив журналістам, що в нього "робочі відносини" з Залужним. "Він має відповідати за результат на полі бою як головком разом з Генштабом, є багато там питань", – говорив президент.

29 січня одночасно в декількох українських медіа з'явилися дані про підготовку звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Однак речник президента Сергій Никифоров у спілкуванні з журналістами УП повідомив, що президент Залужного не звільняв.

ZN.UA писало що Зеленський і Залужний дійсно мали зустріч у понеділок, на якій головкому "запропонували" піти у відставку і натомість отримати невизначену посаду радника чи помічника. Джерела видання повідомили, що у відповідь на цю пропозицію Залужний сказав, що це право Верховного головнокомандувача вирішувати, з ким йому працювати. Але, за їхніми словами, рапорт він не писав і не збирається. 8 лютого президент і Залужний майже синхронно повідомили про проведену зустріч і згоду на те, що ЗСУ потрібні зміни.