Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
ГоловнаСуспільствоВійна

Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді

Верховний головнокомандувач і головнокомандувач ЗСУ майже одночасно опублікували повідомлення про зустріч і рішення про зміни.

Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Фото: Зеленський у Telegram

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав зустріч із Верховним головнокомандувачем, президентом Володимиром Зеленським. На зустрічі йшлося про необхідність змін у ЗСУ.

Президент Зеленський повідомив, що запропонував Залужному залишатися в команді. Він подякував йому за два роки захисту України.

"Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді", – повідомив президент.

Залужний опублікував розлогіше повідомлення – майже одночасно із президентом.

"В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом. Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України", – сказав Головком.

Залужний і Зеленський

  • Про ймовірний конфлікт між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем писали і українські, і західні медіа. Особливо часто така інформація почала лунати після результатів українського літнього наступу.
  • Влітку 2022-го радник глави офісу президента Михайло Подоляк уже спростовував чутки про можливу відставку Залужного і переведення його на посаду міністра оборони. 
  • Восени 2023 головнокомандувач написав статтю і дав інтерв'ю The Economist, де говорив, що війна із Росією зайшла в глухий кут. 
  • Натомість в Офісі президента порекомендували військовим "менше коментувати" події на фронті. 
  • Зеленський відповів на публікацію і запевнив, що патової ситуації немає, а залучення генералів у політику ставить під загрозу національну єдність. 
  • У грудні міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що звільнення або заміну Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не планують. За словами глави Міноборони, ротації відбуваються постійно, але його відомство про них повідомлятиме.
  • Також у грудні президент прокоментував чутки про звільнення Залужного і заявив, що "треба кожен день результат на кожній посаді". Щодо планів звільнити Залужного він прямо не відповів, а сказав, що чекає результатів по мобілізації, результатів на полі бою.
  • У січні знову з’явилася інформація про звільнення головкома. 29 січня одночасно в декількох українських медіа з'явилися дані про підготовку звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела повідомило, що домовленість про можливе звільнення Залужного "було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським". Однак речник президента Сергій Никифоров у спілкуванні з журналістами УП повідомив, що президент Залужного не звільняв. 
  • ZN.UA писало, що Зеленський і Залужний дійсно мали зустріч у понеділок, на якій головкому "запропонували" піти у відставку і натомість отримати невизначену посаду радника чи помічника. Джерела видання повідомили, що у відповідь на цю пропозицію Залужний сказав, що це право Верховного головнокомандувача вирішувати, з ким йому працювати. Але, за їхніми словами, рапорт він не писав і не збирається.
  • Після цього президент сказав, що думає над заміною низки державний керівників. Проте він міркує над заміною керівників не лише у військовій сфері.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies