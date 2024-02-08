Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав зустріч із Верховним головнокомандувачем, президентом Володимиром Зеленським. На зустрічі йшлося про необхідність змін у ЗСУ.
Президент Зеленський повідомив, що запропонував Залужному залишатися в команді. Він подякував йому за два роки захисту України.
"Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді", – повідомив президент.
Залужний опублікував розлогіше повідомлення – майже одночасно із президентом.
"В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом. Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України", – сказав Головком.
Залужний і Зеленський
- Про ймовірний конфлікт між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем писали і українські, і західні медіа. Особливо часто така інформація почала лунати після результатів українського літнього наступу.
- Влітку 2022-го радник глави офісу президента Михайло Подоляк уже спростовував чутки про можливу відставку Залужного і переведення його на посаду міністра оборони.
- Восени 2023 головнокомандувач написав статтю і дав інтерв'ю The Economist, де говорив, що війна із Росією зайшла в глухий кут.
- Натомість в Офісі президента порекомендували військовим "менше коментувати" події на фронті.
- Зеленський відповів на публікацію і запевнив, що патової ситуації немає, а залучення генералів у політику ставить під загрозу національну єдність.
- У грудні міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що звільнення або заміну Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не планують. За словами глави Міноборони, ротації відбуваються постійно, але його відомство про них повідомлятиме.
- Також у грудні президент прокоментував чутки про звільнення Залужного і заявив, що "треба кожен день результат на кожній посаді". Щодо планів звільнити Залужного він прямо не відповів, а сказав, що чекає результатів по мобілізації, результатів на полі бою.
- У січні знову з’явилася інформація про звільнення головкома. 29 січня одночасно в декількох українських медіа з'явилися дані про підготовку звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела повідомило, що домовленість про можливе звільнення Залужного "було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським". Однак речник президента Сергій Никифоров у спілкуванні з журналістами УП повідомив, що президент Залужного не звільняв.
- ZN.UA писало, що Зеленський і Залужний дійсно мали зустріч у понеділок, на якій головкому "запропонували" піти у відставку і натомість отримати невизначену посаду радника чи помічника. Джерела видання повідомили, що у відповідь на цю пропозицію Залужний сказав, що це право Верховного головнокомандувача вирішувати, з ким йому працювати. Але, за їхніми словами, рапорт він не писав і не збирається.
- Після цього президент сказав, що думає над заміною низки державний керівників. Проте він міркує над заміною керівників не лише у військовій сфері.