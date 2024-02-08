Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді

Верховний головнокомандувач і головнокомандувач ЗСУ майже одночасно опублікували повідомлення про зустріч і рішення про зміни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав зустріч із Верховним головнокомандувачем, президентом Володимиром Зеленським. На зустрічі йшлося про необхідність змін у ЗСУ.

Президент Зеленський повідомив, що запропонував Залужному залишатися в команді. Він подякував йому за два роки захисту України.

"Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді", – повідомив президент.

Залужний опублікував розлогіше повідомлення – майже одночасно із президентом.

"В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом. Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України", – сказав Головком.

Залужний і Зеленський