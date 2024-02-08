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Росія вивела у Чорне море фрегат «Адмірал Макаров» з ракетами на борту

Рівень ракетної небезпеки — високий.

Росія вивела у Чорне море фрегат «Адмірал Макаров» з ракетами на борту
Фрегат 'Адмірал Макаров'
Фото: 2plus2.ua

Сьогодні вдень російські окупанти вивели в Чорне море фрегат «Адмірал Макаров», який споряджений «калібрами».

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

«Незважаючи на шторм, ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій — фрегат «адмірал макаров» — має напоготові «калібрів». Рівень ракетної небезпеки значно підвищено», — йдеться в повідомленні.

Також, речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ додала, що фрегат «тримається ближче до Новоросійська, до рейду порту, там, де погода трохи спокійніша, не ті 4-5 балів, які на відкритому театрі морських дій у Чорному морі. Це означає, що знову ворог грає м'язами, натякаючи на небезпеку».

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