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СБУ виявила три схрони з російською зброєю та вибухівкою. Один — поблизу Києва

Один схрон рашисти залишили, коли втікали з Бучанського району, щоб потім те озброєння могли використовувати російські ДРГ.

СБУ виявила три схрони з російською зброєю та вибухівкою. Один — поблизу Києва
Фото: СБУ

Служба безпеки України виявила в різних регіонах держави три схрони зі зброєю та боєприпасами окупантів. 

За даними спецслужби, один рашисти залишили, коли втікали з Київщини, щоб потім сховане озброєння могли використовувати російські ДРГ.

Ще один тайник облаштував рецидивіст: бойові засоби ураження він намагався продати криміналітету на заході України.

Серед вилученого — арсенал російських гранатометів, понад 15 кг вибухівки з електродетонаторами й автоматична зброя.

Зокрема, на Київщині співробітники СБУ виявили в Бучанському районі добре замаскований схрон з озброєнням російського виробництва. Його облаштували під підлогою покинутої будівлі в селищі поблизу столиці.

Під час огляду схованки правоохоронці вилучили:

  • ⁠5 гранатометів, у тому числі протитанкові;
  • ⁠12 бойових гранат Ф-1, РГД-5 і РГО.

Установлено, що схрон з бойовими засобами ураження обладнали рашисти ще в період окупації населеного пункту. Коли загарбники втікали з Київщини, то залишили тайник для російських диверсійно-розвідувальних груп.

За наявними даними, ворожі ДРГ планували використати сховане озброєння для диверсій на території столичного регіону.

У Закарпатській області викрито кримінальника, який відбуває покарання у виправній установі за незаконний збут зброї.

Як встановило розслідування, до арешту зловмисник заховав арсенал засобів ураження поблизу місцевого кар’єру. Перебуваючи за ґратами, він намагався продати озброєння через власні зв’язки на волі.

Під час комплексних заходів з тайника вилучено:

  • ⁠велику партію тротилу й пластиду з електродетонаторами;
  • ⁠7 бойових гранат;
  • ⁠майже 600 набоїв до стрілецької зброї.

На Вінниччині затримали торгівця зброєю, який хотів продати криміналітету російський автомат Калашникова, понад тисячу набоїв і десяток бойових гранат. 

Нагадаємо, у кінці січня російська ДРГ розстріляла двох українців на Сумщині. Ворожі диверсанти розстріляли брата й сестру в будинку в селі Андріївка Сумської області.

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