Головне за ніч та ранок четверга, 8 лютого: 40 відбитих штурмів під Авдіївкою, обстріл Селидового

За даними прокуратури, 8 лютого 2024 року, близько 00:30, війська РФ здійснили масований ракетний обстріл міста Селидове.

Під вогнем окупантів вкотре опинилась житлова забудова, де поряд з приватним сектором — багатоквартирні будинки.

У результаті атаки росіян на мирне місто загинула 50-річна жінка, яка працювала сторожем. Її тіло деблокували з-під завалів зруйнованої адміністративної будівлі. Поранення отримали 7 цивільних – чотири жінки віком від 38 до 88 років, двоє чоловіків 18 і 51 року та 6-річний хлопчик. У дитини, до того ж, діагностовано різану рану голови. Усі вони перебували в своїх помешканнях.

За місцями влучань ворожих ракет, тип яких наразі з’ясовується, пошкоджено декілька житлових будинків та навчальних закладів, частину з них знищено.

У ніч на 8 лютого російська армія завдала удару 17-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131" з мису Чауда (Крим), повідомило Командування Повітряних сил.

У результаті бойової роботи було знищено 11 "шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

До відбиття нападу залучали зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Унаслідок нічної атаки дронів на Одесу пошкоджено цивільну інфраструктуру – недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу.

"Без загиблих і постраждалих", – написав у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кіпер зазначив, що безпілотник пошкодив недобудовану багатоповерхову будівлю, вибив скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не було.

"Усі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", – зазначив голова ОВА, додавши, що підрозділи ППО результативно відпрацювали по більшості ворожих цілей.

За уточненими даними, під час нічної атаки постраждали двоє поліцейських, повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 92 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 51 ракетного та 80 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях.

На Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 27 атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 22 атаки.

Авіація Сил оборони завдала ударів по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 8 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 910 окупантів, 11 танків та 31 крилату ракету.

Загалом Росія вже втратила в Україні 392 380 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі, 8 лютого, ворог атакував Миколаїв БпЛА типу "Shahed 131/136", повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок влучань відбулось займання на території промислового підприємства та приватного будинку. Підрозділами ДСНС пожежі було оперативно ліквідовано. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та обʼєкт спортивної інфраструктури. Постраждалих немає.

Пізніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки на місто БПлА було пошкоджено повітряну магісталь ПрАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ". На місці працюють фахівці над усуненням пошкоджень. Тимчасово без опалення залишилось 9 житлових будинків.

Комітет із асигнувань запропонував законопроєкт "на заміну" великого фінансового пакету, що передбачав надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню та міграційну реформу. В новій пропозиції питання внутрішнього кордону немає, повідомила Посол України в США Оксана Маркарова.

Вона назвала відсутність підтримки "великого" законопроєкту на $118 млрд очікуваною. Це пов'язано з відсутністю угоди щодо міграційної реформи.

"Саме тому ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа «на заміну», який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні (60,06 мільярдів доларів США) Ізраїлю та Тайваню", – сказала вона.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!