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В Одесі після нічної атаки пошкоджено недобудовану багатоповерхівку і навчальний заклад. Люди не постраждали

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

В Одесі після нічної атаки пошкоджено недобудовану багатоповерхівку і навчальний заклад. Люди не постраждали
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

Унаслідок нічної атаки дронів на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури – пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"У результаті нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. Без загиблих і постраждалих", – написав він у Telegram.

Кіпер зазначив, що безпілотник пошкодив недобудовану багатоповерхову будівлю, вибив скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна.

Пожеж не було.

"Усі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", – зазначив голова ОВА, додавши, що підрозділи ППО результативно відпрацювали по більшості ворожих цілей.

  • Сьогодні вночі росіяни атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131" з мису Чауда (Крим). Сили ППО збили 11 ворожих дронів у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.
  • У ніч проти 3 лютого росіяни атакували дронами високовольтні енергетичні об’єкти Кривого Рогу. Це була одна з найбільш масованих атак на енергетику за рік.
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