В Одесі після нічної атаки пошкоджено недобудовану багатоповерхівку і навчальний заклад. Люди не постраждали

Унаслідок нічної атаки дронів на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури – пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"У результаті нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. Без загиблих і постраждалих", – написав він у Telegram.

Кіпер зазначив, що безпілотник пошкодив недобудовану багатоповерхову будівлю, вибив скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна.

Пожеж не було.

"Усі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", – зазначив голова ОВА, додавши, що підрозділи ППО результативно відпрацювали по більшості ворожих цілей.