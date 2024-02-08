В Одесі після нічної атаки пошкоджено недобудовану багатоповерхівку і навчальний заклад. Люди не постраждали

Унаслідок нічної атаки дронів на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури – пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"У результаті нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. Без загиблих і постраждалих", – написав він у Telegram.
Кіпер зазначив, що безпілотник пошкодив недобудовану багатоповерхову будівлю, вибив скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна.
Пожеж не було.
"Усі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", – зазначив голова ОВА, додавши, що підрозділи ППО результативно відпрацювали по більшості ворожих цілей.
- Сьогодні вночі росіяни атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131" з мису Чауда (Крим). Сили ППО збили 11 ворожих дронів у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.
- У ніч проти 3 лютого росіяни атакували дронами високовольтні енергетичні об’єкти Кривого Рогу. Це була одна з найбільш масованих атак на енергетику за рік.