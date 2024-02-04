Атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу стала однією з наймасованіших за рік, — Укренерго

Атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу 3 лютого стала однією з найбільш масованих атак на енергетику за рік", — повідомляє Укренерго.

У ніч проти 3 лютого відновлювальні роботи перервала атака російських дронів на високовольтні енергетичні об’єкти.

"Відновлювальні роботи були непростими: оскільки після атак знижується надійність живлення пошкодженого енерговузла, ремонтним бригадам довелося протягом дня двічі повертати світло споживачам в регіоні", – пояснюють в Укренерго.

Також у підприємстві зазначили, що вчорашня атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу – вже третя за тиждень і одна із найбільш масованих за рік.

"Це нагадування про те, що ворог ніколи не полишав спроб відновити енергетичний терор, який почався ще у 2022 році. Завдання росіян зрозуміле — терор проти мирних громадян, створення проблем для індустрії та економіки", — додали енергетики.