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Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії

Минулося без постраждалих.

Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: Цензор.нет

Росія знову завдала ударів по Нікопольському району. За добу армія РФ здійснила обстріли з важкої артилерії. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог не полишає спроб нашкодити мирним. Завдати ще сильнішого болю та страждань. І ця ніч – не виключення. Вкотре росіяни скерували зброю на Нікополь. Вдарили по місту з важкої артилерії. На щастя, минулося без постраждалих", – ідеться у повідомленні. 

Також відомо, після вчорашнього перенавантаження мереж вони заживили Кривий Ріг та громади району.

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