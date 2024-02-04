Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії

Росія знову завдала ударів по Нікопольському району. За добу армія РФ здійснила обстріли з важкої артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог не полишає спроб нашкодити мирним. Завдати ще сильнішого болю та страждань. І ця ніч – не виключення. Вкотре росіяни скерували зброю на Нікополь. Вдарили по місту з важкої артилерії. На щастя, минулося без постраждалих", – ідеться у повідомленні.

Також відомо, після вчорашнього перенавантаження мереж вони заживили Кривий Ріг та громади району.