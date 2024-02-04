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Окупанти скинули авіабомби на Куп'янщину, поранено місцевого жителя

Впродовж доби під ворожими обстрілами опинилися 17 населених пунктів Харківської області.

Окупанти скинули авіабомби на Куп'янщину, поранено місцевого жителя
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

За добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Огірцеве, Мала Вовча, Піщане, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка та ін. 

Про це повідомив у ранковому зведенні глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Авіаударів окупантів зазнали Бударки, Колодязне, Григорівка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане. 

Близької 13:00 під час ворожого обстрілу с. Охримівка Чугуївського району пошкоджено майно агропідприємства: ангари, сільгосптехніка, складські приміщення. Потерпілих немає.

О 14:00 відбувся ворожий обстріл с. Григорівка Куп'янського району. Пошкоджено вікна, дах, покрівлю двох приватних домоволодінь. Окупанти застосували дві керовані авіабомби. Отримав поранення 26-річний цивільний чоловік, доставлений до лікарні.

Також, близько 14:00 год ворог КАБами вдарив по с. Григорівка Куп’янського району. Унаслідок якого було пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

Близько 15:00 окупанти завдали мінометних ударів по с. Котлярівка Куп’янського району. Без постраждалих. 

  • На Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.
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