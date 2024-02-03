"Зеленський готується втекти до США", – у Страткомі спростували російський фейк

Російські ЗМІ "розганяють" фейк про те, що президент України Володимир Зеленський готується до 31 березня втекти з України до США через начебто завершення його терміну його каденції.Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Як йдеться у повідомленні, таку інформацію "розганяють" російські Telegram-канали.
Росзмі пишуть, що для Зеленського та його сімʼї уже підготували будинок у Флориді.
Проте, як зазначать у Страткомі, такі вкиди є неправдивими.
"Правда: у якості доказу пропагандисти наводять «фото» сертифікату з натуралізації (свідоцтво, яке підтримує право на отримання громадянства США) на імʼя Зеленського. Однак «документ» містить сліди підробки", – зазначають у Центрі.
Зокрема, як зазначили фахівці з VoxCheck, у "документі" відсутні печатка Міністерства національної безпеки США та підпис власника сертифіката.
Також неправильно вказаний зріст Зеленського та є примітка про заборону на копіювання, яку ставлять лише на шаблони документів.
"Отримати такий сертифікат президент України не міг би згідно з законодавством США, адже для цього треба проживати в Штатах щонайменше пʼять років або три роки, якщо кандидат перебуває у шлюбі з громадянином(кою) США", – додають у ЦСК.
І зазначають, що привʼязка до закінчення президентського терміну "безглузда, адже у 2024 році через повномасштабну війну вибори президента не проводитимуться".
- Наприкінці січня МЗС Німеччини викрило російську кампанію з дезінформації у соцмережі X. Метою кампанії було посилення невдоволення нинішнім урядом Німеччини ФРН та зрив подальшої підтримки України. Для проведення кампанії використовуються 50 тисяч фейкових облікових записів.
- Україна залишається країною, яка найчастіше стає жертвою дезінформації та фейків. Як йдеться у звіті Європейської служби зовнішніх справ, із 480 зафіксованих випадків зовнішнього маніпулювання інформацією та втручання найчастіше мішенню була Україна – 160 випадків.
- У грудні минулого року ЄС офіційно звинуватив X у порушенні правил блоку щодо дезінформації. Єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон повідомив про відкриття проваджень. "X" також підозрюється в порушенні своїх зобов'язань щодо прозорості.