"Зеленський готується втекти до США", – у Страткомі спростували російський фейк

Російські ЗМІ "розганяють" фейк про те, що президент України Володимир Зеленський готується до 31 березня втекти з України до США через начебто завершення його терміну його каденції.Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як йдеться у повідомленні, таку інформацію "розганяють" російські Telegram-канали.

Росзмі пишуть, що для Зеленського та його сімʼї уже підготували будинок у Флориді.

Проте, як зазначать у Страткомі, такі вкиди є неправдивими.

"Правда: у якості доказу пропагандисти наводять «фото» сертифікату з натуралізації (свідоцтво, яке підтримує право на отримання громадянства США) на імʼя Зеленського. Однак «документ» містить сліди підробки", – зазначають у Центрі.

Зокрема, як зазначили фахівці з VoxCheck, у "документі" відсутні печатка Міністерства національної безпеки США та підпис власника сертифіката.

Також неправильно вказаний зріст Зеленського та є примітка про заборону на копіювання, яку ставлять лише на шаблони документів.

"Отримати такий сертифікат президент України не міг би згідно з законодавством США, адже для цього треба проживати в Штатах щонайменше пʼять років або три роки, якщо кандидат перебуває у шлюбі з громадянином(кою) США", – додають у ЦСК.

І зазначають, що привʼязка до закінчення президентського терміну "безглузда, адже у 2024 році через повномасштабну війну вибори президента не проводитимуться".