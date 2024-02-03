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"Зеленський готується втекти до США", – у Страткомі спростували російський фейк

Росзмі наводять "документ",що підтримує право на отримання громадянства США, виданий начебто на Зеленського.

"Зеленський готується втекти до США", – у Страткомі спростували російський фейк
Росзмі розповсюджують чергові фейки про Зеленського
Фото: Центр стратегічних комунікацій

Російські ЗМІ "розганяють" фейк про те, що президент України Володимир Зеленський готується до 31 березня втекти з України до США через начебто завершення його терміну його каденції.Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як йдеться у повідомленні, таку інформацію "розганяють" російські Telegram-канали.

Росзмі пишуть, що для Зеленського та його сімʼї уже підготували будинок у Флориді. 

Проте, як зазначать у Страткомі, такі вкиди є неправдивими.

"Правда: у якості доказу пропагандисти наводять «фото» сертифікату з натуралізації (свідоцтво, яке підтримує право на отримання громадянства США) на імʼя Зеленського. Однак «документ» містить сліди підробки", – зазначають у Центрі.

Зокрема, як зазначили фахівці з VoxCheck, у "документі" відсутні печатка Міністерства національної безпеки США та підпис власника сертифіката.

Також неправильно вказаний зріст Зеленського та є примітка про заборону на копіювання, яку ставлять лише на шаблони документів.

"Отримати такий сертифікат президент України не міг би згідно з законодавством США, адже для цього треба проживати в Штатах щонайменше пʼять років або три роки, якщо кандидат перебуває у шлюбі з громадянином(кою) США", – додають у ЦСК.

І зазначають, що привʼязка до закінчення президентського терміну "безглузда, адже у 2024 році через повномасштабну війну вибори президента не проводитимуться".

  • Наприкінці січня МЗС Німеччини викрило російську кампанію з дезінформації у соцмережі X. Метою кампанії було посилення невдоволення нинішнім урядом Німеччини ФРН та зрив подальшої підтримки України. Для проведення кампанії використовуються 50 тисяч фейкових облікових записів.
  • Україна  залишається країною, яка найчастіше стає жертвою дезінформації та фейків. Як йдеться у звіті Європейської служби зовнішніх справ, із 480 зафіксованих випадків зовнішнього маніпулювання інформацією та втручання найчастіше мішенню була Україна – 160 випадків. 
  • У грудні минулого року ЄС офіційно звинуватив X у порушенні правил блоку щодо дезінформації. Єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон повідомив про відкриття проваджень.  "X" також підозрюється в порушенні своїх зобов'язань щодо прозорості.
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