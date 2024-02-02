​Посол України в Німеччині розповів про фейк російської пропаганди серед українських біженців у ФРН

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв оприлюднив фейкове звернення начебто від українського, яке російська пропаганда поширює серед українців у ФРН.

Про це посол написав на своїй фейсбук-сторінці.

У документі йдеться про нібито прохання української сторони до німецького Міністерства закордонних справ надати "відомості про всіх повнолітніх чоловіків, які беруть участь у мітингах", які начебто відбуваються у Німеччині на підтримку української армії. Ці дані мають нібито передати військкоматам.

Фото: Facebook/Oleksii Makeiev Фейкове звернення від імені посольства України в Німеччині

Макеєв зауважив, що документ пропагандисти написали з помилками і перейменували німецькій відомства абияк.

"Російське фейководство деталями, однак, не переймається. А їхня фабрика брехні - змістом. З недолугого фейку слідує, ніби ми просимо Німеччину надати нам відомості навіть не про українців, а взагалі про всіх повнолітніх чоловіків, що беруть участь у якихось там мітингах", - зазначив посол.

Він наголосив, що "ніякі такі відомості ми не збираємо та збирати не плануємо", бо "маємо важливіші завдання".

"А те, що росіяни бачать послідовне збільшення Німеччиною військової підтримки України й перелякано й неоковирно називають його «почастішанням акцій на підтримку армії України», все ж приємно", - додав Макеєв.