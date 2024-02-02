Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефере телемарафону заявив, що на аеродромі “Бельбек” в Криму під час атаки Сил оборони 31 січня були уражені щонайменше три літаки ворога, а також особовий склад, передає Укрінформ.

“Найкраще підтвердження – це супутникові знімки, де можна щось розгледіти. Але ще краще підтвердження – це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений”, – зазначив Ігнат.

Зазначимо, що сьогодні російські ЗМІ повідомили, що під час удару ЗСУ по авіабазі "Бельбек" 31 січня ліквідовано російського командира авіаційної ескадрильї генерал-лейтенанта Олександра Татаренка та 10 військовослужбовців. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк сьогодні повідомила, що вона підтвердження загибелі Татаренка не має.

31 січня командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив удар по території аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Вчора, 1 лютого, Ігнат, коментуючі нещодавні удари по аеродрому Бельбек, заявив, що знищення окупантів у Криму – це звична бойова робота. ЗСУ можуть завдавати регулярні удари по військовій інфраструктурі окупаційних військ у Криму.