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Корупція значно підриває ефективність російської армії, – Міноборони Британії

Після повномасштабного вторгнення в Україну корупція в російській армії тільки посилилась.

Корупція значно підриває ефективність російської армії, – Міноборони Британії
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: пресслужба ГУР Міноборони України

У російські армія існує глибоко вкорінена система хабарництва, повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на матеріал видання “Вёрстка”. 

Хабарі дають або вимагають за різні послуги, такі як: відпустка, атестація фізичної підготовки, військове звання, водійські права та уникнення дисциплінарного стягнення військовослужбовців за користування смартфонами або пияцтво.

Після лютого 2022 року набір послуг було розширено довідками про поранення, нагородами за участь у війні в Україні та ухилення від відправлення на бойове завдання. Поточні “тарифи” на ці “послуги” варіюються від 40 000 рублів (425 фунтів стерлінгів), щоб уникнути відправлення на передову, до 1 мільйона рублів (10 575 фунтів стерлінгів) за довідку про поранення.

Міноборони Британії зазначає, що корупція вже давно є проблемою в Збройних силах Росії. Журналіст Дмитро Холодов досліджував військову корупцію в 1990-х роках і був убитий у Москві бомбою в портфелі в жовтні 1994 року. Схоже, корупція значно підриває ефективність російської армії. Існує лише віддалена ймовірність того, що буде досягнутий значний прогрес у зниженні рівня корупції.

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