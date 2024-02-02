Головне за ніч та ранок п'ятниці, 2 лютого: бої під Авдіївкою та Мар'їнкою, удари авіації Сил оборони

У результаті російської атаки безпілотниками пошкоджено одну з підстанцій "Укренерго" в Кривому Розі. У місті залишилися без енергопостачання побутові та промислові споживачі.

"У ніч на 2 лютого росія завдала нового масованого дронового удару по південних і центральних областях України. Є пошкодження на одній із підстанцій НЕК "Укренерго". У Кривому Розі знеструмлено побутових і промислових споживачів", - ідеться в повідомленні Укренерго..

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, сили ППО збили три ворожі БПЛА на Дніпропетровщині, однак унаслідок одного влучання знеструмлено 40 тис. користувачів, зокрема дві шахти. "Вночі російська армія атакувала Криворізький район безпілотниками. Три шахеди збили захисники з ПВК "Схід". Але є і влучання БПЛА. Це призвело до знеструмлення понад 40 тис. абонентів", - написав він у Telegram.

Також, за його словами, знеструмлено дві шахти, через що під землею залишилося понад 100 робітників, частина з яких уже піднялася на поверхню.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 63 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 2 ракетних ударів, одного з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області. Також окупанти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 16 ворожих атак в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 11 атак.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 830 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 387 060 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російський літак "впустив" ще одну авіабомбу - цього разу в тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області, яке розташоване на відстані трохи більше як 20 км від Алчевська.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Зазначається, що 1 лютого у місті Зимогір'я на вулиці Пархоменко знайшли боєприпас, ймовірно, ФАБ-500.

Жителів вулиці евакуювали. Огляд та вивіз боєприпасу проходитиме сьогодні, 2 лютого.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!