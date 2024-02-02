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Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів і ворожий корабель

Загалом Росія вже втратила в Україні 387 060 військових.

Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів і ворожий корабель
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 387 060 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 387060 (+830) осіб
  • танків - 6331 (+9)
  • бойових броньованих машин - 11792 (+19) 
  • артилерійських систем - 9274 (+46) 
  • РСЗВ - 978 (+2) 
  • засоби ППО - 663 (+0) 
  • літаків - 332 (+0) 
  • гелікоптерів - 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7146 (+5)
  • крилаті ракети - 1847 (+0)
  • кораблі / катери - 24 (+1) 
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12316 (+49) 
  • спеціальна техніка - 1470 (+8).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, впродовж учорашнього дня авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника. Також минулої доби силами ГУР МО України в західній частині тимчасово окупованого Криму знищено ракетний катер 41 бригади ракетних катерів чорноморського флоту рф.

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