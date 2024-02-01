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Прикордонники затримали чергових втікачів з України

Порушників зафіксувала фотопастка.

Прикордонники затримали чергових втікачів з України
Боєць ДПСУ із собакою
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали на кордоні з Молдовою декількох порушників.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Порушників, які намагалися незаконно потрапити до Молдови, зафіксувала фотопастка. Їх затримали прикордонники”, - йдеться у повідомленні. 

Згодом прикордонники виявили ще декількох чоловіків, які намагалася заховатися в лісосмузі неподалік кордону.

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На всіх затриманих склали адмінпротоколи, справи скерували до суду.

  • Прикордонники затримали на кордоні з Молдовою чергову групу втікачів з України.

  • Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали громадянина Молдови, який намагався перетнути Дністер на гумовому човні.

  • Бійці Держприкордонслужби затримали чергового чоловіка, який намагався втекти до Молдови через Дністер. Прикордонники вчасно виявили плавця у гідрокостюмі й ластах: перехопили відчайдуха човном і витягли з крижаної води. 

  • Бійці ДПСУ виявили чергову групу бажаючих втекти за кордон. Десятеро чоловіків з різних регіонів України, зв’язавшись із організатором, “найняли” пором до Молдови. “Квиток” коштував $5000 з кожного.

  • Контррозвідка СБУ спільно із Національною поліцією України та Службою інформації та безпеки Республіки Молдова нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке діяло на користь Росії. Затримані незаконно переправляли українських чоловіків призовного віку за межі України.

  • Співробітники ДПСУ та СБУ викрили у Одеській області ще одну схему переправлення осіб за кордон. Житель Рівненщини шукав “клієнтів” через соцмережі, а його поплічник на автівці довозив їх до лісопосадки на кордоні з Молдовою та інформував про подальший піший маршрут до країни ЄС.

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