Російський суд не змінив вирок п'ятьом активістам, засудженим у справі Хізб ут-Тахрір

Раніше їх засудили до 13 та 14 років позбавлення волі.

Апеляційний військовий суд у Власисі залишив у силі вирок п'ятьом активістам “другої Сімферопольської групи”, яких засудили у справі Хізб ут-Тахрір.

Про це повідомляє “Кримська солідарність”.

“Енвер Аметов, Осман Аріфмеметов, Руслан Сулейманов, Рустем Шейхалієв та Яшар Муєдінов будуть етаповані спочатку у в'язниці, а потім у колонії суворого режиму на території РФ. 24 листопада 2022 року Південний окружний військовий суд засудив до 13 та 14 років позбавлення волі”, - йдеться у повідомленні.

Юрист Ліля Гемеджі розповіла, що свідки у справі виступали під псевдонімами, не були знайомі з підсудними, а фонографічні та лінгворелігієзнавчі експертизи були “неспроможними”.

“Єдиною зброєю в їхній [активістів] боротьбі було слово. Воно проникало в уми та серця тих, хто їх слухав та чув. <…> Наші хлопцям підлістю не заразилися. Незважаючи на п'ять років у катівнях та важкі умови, вони залишилися чесними, чистими та продовжують боротися”, - розповіла Гемеджі.

Що відбувається із членами Хізб ут-Тахрір в Криму