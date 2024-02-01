Немає підстав вважати, що на борту були українські полонені, – Лубінець про катастрофу Іл-76

Омбудсман заявив, що очікує відповідей про списки тих, хто перебував на борту, від міжнародних організацій.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що під час катастрофи російського Іл-76 на борту не було українських військовополонених.

"У мене немає підстав вважати, що на борту перебували українські військовополонені, як і немає аргументів заперечувати це. Ми вимагаємо міжнародного розслідування. Щодо тіл військовополонених – якщо б вони реально були на борту, вони б точно були поряд з уламками, і Росія б це використовувала. Цього не сталося – отже не було що показувати, напевно", – повідомив він Голосу Америки.

Він додав, що ситуація із літаком є схожою із трагедією в Оленівці.

"Знову спроба запустити інформаційну кампанію проти нашої держави з використанням військовополонених. Це не перша і не остання інформаційна кампанія, яку запускають росіяни", – зазначив Лубінець.

Також омбудстман припустив, що ця катастрофа мала на меті дискредитувати військову допомогу, яку отримує Україна.

"За годину після падіння літака спікер Думи вже зробив заяву. І зверніть увагу, до кого вони звертаються: Сполучені Штати і Німеччина. Сполучені Штати – на першому місці за наданням військової допомоги, Німеччина – на другому", – наголосив він.

Лубінець сказав, що одразу написав термінового листа на Організацію Об'єднаних Націй, а також до Міжнародного комітету Червоного Хреста, зараз очікують на відповідь.

Також немає інформації про військовополонених, які значились у списках, що їх опублікувала російська сторона.

"Для отримання інформації нам треба бажання російської сторони її надавати або бажання міжнародних партнерів тиснути на російську сторону і вимагати від них пояснень та допуску до наших громадян, які знаходяться в полоні. Я постійно фіксую факти, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат, не вимагає нічого від росіян", – налогосив Лубінець.

Він сказав, що очікує від цієї організації максимально швидкої ефективної реакції та реакції міжнародної спільноти.

"Я хочу показати нонсенс ситуації: з одного боку, РФ є постійним членом Ради Безпеки ООН – отже, автоматично всі визнають, що Росія дотримується статуту організації. З іншого боку, Російська Федерація свідомо відкрито порушує всі норми статуту ООН і Женевських конвенцій", – сказав омбудсман.

Що відомо про катастрофу ІЛ-76