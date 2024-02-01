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Немає підстав вважати, що на борту були українські полонені, – Лубінець про катастрофу Іл-76

Омбудсман заявив, що очікує відповідей про списки тих, хто перебував на борту, від міжнародних організацій.

Немає підстав вважати, що на борту були українські полонені, – Лубінець про катастрофу Іл-76
Фото: facebook/Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що під час катастрофи російського Іл-76 на борту не було українських військовополонених.

"У мене немає підстав вважати, що на борту перебували українські військовополонені, як і немає аргументів заперечувати це. Ми вимагаємо міжнародного розслідування. Щодо тіл військовополонених – якщо б вони реально були на борту, вони б точно були поряд з уламками, і Росія б це використовувала. Цього не сталося – отже не було що показувати, напевно", – повідомив він Голосу Америки. 

Він додав, що ситуація із літаком є схожою із трагедією в Оленівці.

"Знову спроба запустити інформаційну кампанію проти нашої держави з використанням військовополонених. Це не перша і не остання інформаційна кампанія, яку запускають росіяни", – зазначив Лубінець.

Також омбудстман припустив, що ця катастрофа мала на меті дискредитувати військову допомогу, яку отримує Україна.

"За годину після падіння літака спікер Думи вже зробив заяву. І зверніть увагу, до кого вони звертаються: Сполучені Штати і Німеччина. Сполучені Штати – на першому місці за наданням військової допомоги, Німеччина – на другому", – наголосив він.

Лубінець сказав, що одразу написав термінового листа на Організацію Об'єднаних Націй, а також до Міжнародного комітету Червоного Хреста, зараз очікують на відповідь.

Також немає інформації про військовополонених, які значились у списках, що їх опублікувала російська сторона. 

"Для отримання інформації нам треба бажання російської сторони її надавати або бажання міжнародних партнерів тиснути на російську сторону і вимагати від них пояснень та допуску до наших громадян, які знаходяться в полоні. Я постійно фіксую факти, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат, не вимагає нічого від росіян", – налогосив Лубінець.

Він сказав, що очікує від цієї організації максимально швидкої ефективної реакції та реакції міжнародної спільноти. 

"Я хочу показати нонсенс ситуації: з одного боку, РФ є постійним членом Ради Безпеки ООН – отже, автоматично всі визнають, що Росія дотримується статуту організації. З іншого боку, Російська Федерація свідомо відкрито порушує всі норми статуту ООН і Женевських конвенцій", – сказав омбудсман. 

Що відомо про катастрофу ІЛ-76

  • Удень 24 січня в російській Бєлгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Росіяни заявили, що на борту нібито були українські військовополонені, і звинуватили Україну в збитті борту. Вони також одразу сказали, що Україна нібито використала західну зброю. Варто зазначити, що Росія раніше вдавалася до смертельних провокацій із полоненими українцями, зокрема в Оленівці, де підірвала місце їх утримання і намагалася перекласти провину на Україну.
  • У розвідці підтвердили, що на 24 січня був запланований обмін полоненими, але він зірвався. У ГУР спершу сказали, що не мають "достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості"., проте Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну і привезла росіян на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.
  • Журналісти Радіо Свобода встановили імена деяких загиблих членів екіпажу Іл-76. Це військові 117-го військово-транспортного авіаційного полку із дислокацією в Оренбурзі. 17-й полк – це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ. 
  • Андрій Юсов згодом заявив, що на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.
  • Також розвідка підтвердила, що  Іл-76 - військовий літак вже достатньо застарілої модифікації, який стоїть на озброєнні так званих військово-космічних сил держави-агресора. Він виконує бойові завдання. Відповідно, не мав бути залучений до роботи гуманітарних місій.
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