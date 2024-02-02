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В Одесі піймали шахраїв, що за $35 тисяч обіцяли знайомій працевлаштувати її у прокуратуру

Їм повідомили про підозри і помстили під варту.

В Одесі піймали шахраїв, що за $35 тисяч обіцяли знайомій працевлаштувати її у прокуратуру
Затримання шахраїв в Одесі
Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі затримали шахраїв, які за 35 тисяч доларів обіцяли працевлаштування до прокуратури.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Підозри у цій справі отримали держвиконавець одного з районних відділів державної виконавчої служи в Одесі та його спільник, експрацівник прокуратури. Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману та підбурювання до надання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, знайома держвиконавця хотіла взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади прокурора в одній з окружних прокуратур  Одеси. Він запропонував свою допомогу, а для переконливості залучив колишнього працівника прокуратури. 

Службовець обіцяв за $35 тисяч через свої нібито знайомства у прокуратурі та за особистого посередництва спільника, забезпечити отримання посади. Натомість фігуранти мали на меті просто заволодіти коштами.

Держслужбовця затримали під час одержання всієї суми біля одного із торгових центрів Одеси. 

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Підозрювані перебувають під вартою і можуть внести заставу.

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