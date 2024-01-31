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В Одесі помер народний артист України Анатолій Дриженко

Актор понад 50 років працював в театрі.

В Одесі помер народний артист України Анатолій Дриженко
Народний артист України Анатолій Дриженко
Фото: Пресслужба Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. Василька

В Одесі, на 83-му році життя, пішов з життя народний артист України Анатолій Дриженко.

Про це повідомила пресслужба Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. Василька.

“Колектив театру імені В. Василька з глибоким сумом сповіщає про непоправну втрату - на 83-му році життя зупинилося серце видатного митця - народного артиста України Анатолія Миколайовича Дриженка”, - йдеться у повідомленні.

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Понад 50 років Анатолій Дриженко працював в театрі. Він був провідним майстром Одеської української сцени, відомим артистом театру та кіно.

В 39 років Дриженко став Заслуженим артистом України, а в 52 роки - Народним артистом України. Анатолій Дриженко - першим з одеситів був удостоєний цього звання після розпаду СРСР.

Прощання з Дриженком відбудеться о 10:30 2 лютого на сцені театру ім. Василька.

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