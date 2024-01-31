Оперу «Чорнобильдорф» номінували на Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії

Британську прем’єру мультимедійної опери «Чорнобильдорф» українських композиторів Іллі Разумейка та Романа Григоріва номінували на Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії. Ця прем’єра відбулась у 2022 році в межах Сезону культури Велика Британія/Україна, під час фестивалю Huddersfield Contemporary Music Festival де опера стала подією-відкриттям фестивалю.
Опера мала аншлаг на фестивалі та була високо оцінена критиками, зокрема отримала схвальні рецензії від Times та Telegraph. Тепер вона номінована в категорії «Опера та музичний театр» на Премію Королівського філармонічного товариства.
«Чорнобильдорф» поєднує народний та класичний спів із театром, танцем та унікальними музичними інструментами. У медіа-опері розповідається про нащадків людства, які вижили після численних катастроф і, опинившись у пост-суспільстві, намагаються відродити втрачену цивілізацію за допомогою археологічних перформансів-ритуалів.
- Королівське філармонічне товариство Великої Британії було засноване у 1813 році і є одним з найстаріших музичних товариств у світі. Премія Королівського філармонічного товариства присуджується щорічно з 1989 року за живе виконання класичної музики у Сполученому Королівстві.
- Сезон культури Велика Британія/Україна – це двостороння програма, створена Українським інститутом та Британською Радою задля посилення творчого та культурного обміну між Україною та Великою Британією.