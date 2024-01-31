Оперу «Чорнобильдорф» номінували на Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії

Вона була подією-відкриттям фестивалю Huddersfield в 2022 році.

Британську прем’єру мультимедійної опери «Чорнобильдорф» українських композиторів Іллі Разумейка та Романа Григоріва номінували на Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії. Ця прем’єра відбулась у 2022 році в межах Сезону культури Велика Британія/Україна, під час фестивалю Huddersfield Contemporary Music Festival де опера стала подією-відкриттям фестивалю.

Опера мала аншлаг на фестивалі та була високо оцінена критиками, зокрема отримала схвальні рецензії від Times та Telegraph. Тепер вона номінована в категорії «Опера та музичний театр» на Премію Королівського філармонічного товариства.

«Чорнобильдорф» поєднує народний та класичний спів із театром, танцем та унікальними музичними інструментами. У медіа-опері розповідається про нащадків людства, які вижили після численних катастроф і, опинившись у пост-суспільстві, намагаються відродити втрачену цивілізацію за допомогою археологічних перформансів-ритуалів.

Фото: УІ Британська прем’єра опери «Чорнобильдорф»

Фото: УІ Британська прем’єра опери «Чорнобильдорф»