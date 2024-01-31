Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
​У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод
​У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
ГоловнаКультура

Оперу «Чорнобильдорф» номінували на Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії

Вона була подією-відкриттям фестивалю Huddersfield в 2022 році.

Оперу «Чорнобильдорф» номінували на Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії
Британська прем’єра опери «Чорнобильдорф»
Фото: УІ

Британську прем’єру мультимедійної опери «Чорнобильдорф» українських композиторів Іллі Разумейка та Романа Григоріва номінували на Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії. Ця прем’єра відбулась у 2022 році в межах Сезону культури Велика Британія/Україна, під час фестивалю Huddersfield Contemporary Music Festival де опера стала подією-відкриттям фестивалю. 

Опера мала аншлаг на фестивалі та була високо оцінена критиками, зокрема отримала схвальні рецензії від Times та Telegraph. Тепер вона номінована в категорії «Опера та музичний театр» на Премію Королівського філармонічного товариства. 

«Чорнобильдорф» поєднує народний та класичний спів із театром, танцем та унікальними музичними інструментами. У медіа-опері розповідається про нащадків людства, які вижили після численних катастроф і, опинившись у пост-суспільстві, намагаються відродити втрачену цивілізацію за допомогою археологічних перформансів-ритуалів.

Британська прем’єра опери «Чорнобильдорф»
Фото: УІ
Британська прем’єра опери «Чорнобильдорф»

Британська прем’єра опери «Чорнобильдорф»
Фото: УІ
Британська прем’єра опери «Чорнобильдорф»

  • Королівське філармонічне товариство Великої Британії було засноване у 1813 році і є одним з найстаріших музичних товариств у світі. Премія Королівського філармонічного товариства присуджується щорічно з 1989 року за живе виконання класичної музики у Сполученому Королівстві. 
  • Сезон культури Велика Британія/Україна – це двостороння програма, створена Українським інститутом та Британською Радою задля посилення творчого та культурного обміну між Україною та Великою Британією. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies