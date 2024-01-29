Національна опера України оголосила програму на лютий

Фото: Національна опера України

У програмі:

1 лютого (четвер) о 17:00 – балети «Шопеніана» та «Пахіта» Л.Мінкуса за участі: Яна Вані, Юлії Кулик, Катерини Миклухи, Даниїла Пащука, Еліни Бідної та ін. Диригент - Герман Макаренко.

2 лютого (п’ятниця) о 17:00 – знаменита опера Джузеппе Верді «Ріголетто», створена за драмою Віктора Гюго «Король бавиться» (лібрето Франческо Марії Піаве). Виконавці: Олександр Мельничук (Ріголетто), Лілія Гревцова (Джільда), Дмитро Іванченко (Герцог Мантуанський), Богдан Тарас (Спарафучілє), Ірина Петрова (Маддалена), Сергій Магера (Граф Монтероне) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

Фото: Національна опера України

3 лютого (субота) о 15:00 – балет «Пригоди Піноккіо» у постановці Віктора Литвинова на музику Юрія Шевченка за мотивами казки Карло Коллоді. Постановний склад: балетмейстер-постановник – Віктор Литвинов, диригент-постановник – Герман Макаренко, художник-постановник, художник костюмів – Наталія Кучеря. У виконавському складі заявлені: Микита Кайгородов (Піноккіо), Олександра Панченко (Лялька з блакитним волоссям), Сергій Литвиненко (Джепетто, лялькар), Руслан Авраменко (Господар ляльок), Райса Бетанкоурт (Лисиця), Андрій Скляр (Кіт) та ін.

Фото: Національна опера України

4 лютого (неділя) о 15:00 – опера «Кіт у чоботях» Юрія Шевченка. Постановний склад: художній керівник проєкту – Анатолій Солов’яненко, режисер-постановник – Оксана Тараненко, диригент-постановник – Алла Кульбаба, художник-постановник – Марія Левитська, хормейстер-постановник – Олександр Тарасенко, балетмейстер-постановник – Віктор Іщук. У ролях: Анжеліна Швачка (Кіт), Олександр Нікіфоров (Хазяїн кота, пізніше Муркіс), Ольга Матушенко (Принцеса), Олександр Бойко (Король). Сергій Магера (Людожер), Руслан Танський та Юрій Горинь (Перший та другий вартові).

8 лютого (четвер) о 17:00 - балет Хермана Левенсхольда «Сильфіда». В титульній партії – Юлія Кулик. Також в головних ролях: Олексій Швидкий (Джеймс), Андрій Карєв (Гюрн), Сергій Литвиненко (Медж, чаклунка), Катерина Чупіна (Еффі) та ін.

Фото: Національна опера України

9 лютого (п’ятниця) о 17:00 - лірична філософська опера «Фауст» видатного французького композитора Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді. Головні партії виконають: Дмитро Кузьмін (Фауст), Сергій Ковнір (Мефістофель) та Анастасія Поважна (Маргарита). Окрасою вистави є знаменита балетна сцена «Вальпургієва ніч» у виконанні артистів балету театру;

10 лютого (субота) о 15:00 — витончено-романтичний балет «Жізель» Адольфа Адана. Світова прем’єра цього балету відбулася ще у 1841 році, але він не втрачає своєї популярності й в наш час. У виконавському складі цього разу заявлені: Ілона Кравченко (Жізель), Ян Ваня (Альберт), Анастасія Шевченко (Мірта, повелителька віліс), Олександр Габелко (Ганс) та ін.

Фото: Національна опера України

11 лютого (неділя) о 15:00 – шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика. В головних ролях: Богдан Тарас (Карась), Світлана Годлевська (Одарка), Ксенія Бахрітдінова-Кравчук (Оксана), Олександр Нікіфоров (Андрій), Тарас Штонда (Султан) та ін. Диригент – Микола Дядюра.

15 лютого (четвер) о 17:00 — вечір одноактних балетів «Пахіта» Людвіга Мінкуса та «Болеро» Моріса Равеля. За участі провідних солістів балетної трупи театру.

Фото: Національна опера України

16 лютого (п’ятниця) о 17:00 – опера «Макбет» Дж.Верді. Постановний склад: режисер-постановник – Італо Нунціата, диригент-постановник - Володимир Кожухарь, хормейстер-постановник – Лев Венедиктов, художник-постановник – Марія Левитська. В титульній партії цього разу заявлений Геннадій Ващенко і на сцену він вийде в новій іпостасі – до Дня Соборності України провідному солісту оперної трупи театру присвоїли почесне звання Народний артист України. Партію Леді Макбет виконає Людмила Монастирська, володарка рідкісного за красою і силою драматичного сопрано. Також у головних ролях: Сергій Магера (Банко), Наталія Николаїшин (Дама леді Макбет), Сергій Пащук (Малькольм) та ін.

17 лютого (субота) о 17:00 – комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник» в осучасненій версії Анатолія Солов’яненка. У ролях: Ігор Євдокименко (Фігаро), Дмитро Іванченко (Граф Альмавіва), Лілія Гревцова (Розіна), Сергій Ковнір (Дон Базіліо), Дмитро Агеєв (Бартоло), Анжеліна Швачка (Берта) та ін.

18 лютого (неділя) о 15:00 – комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.

22 лютого (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот». У ролях: Сергій Литвиненко (Дон Кіхот), Микита Кайгородов (Санчо Панса), Ілона Кравченко (Кітрі), Микита Сухоруков (Базиль), Руслан Авраменко (Лоренцо), Райса Бетанкоурт (Мерседес) та ін.

23 лютого (п’ятниця) о 17:00 – наймасштабніша постановка часів незалежної України – опера Дж.Верді «Дон Карлос». Цього разу в головних партіях: Людмила Монастирська (Єлизавета Валуа), Олег Злакоман (Дон Карлос, інфант іспанський), Анжеліна Швачка (Принцеса Еболі), Геннадій Ващенко (Родріго, маркіз ді Поза), Сергій Ковнір (Філіпп ІІ, іспанський король) та ін.

24 лютого (субота) о 15:00 – до річниці повномасштабного вторгнення «Реквієм» В.-А.Моцарта.

Фото: Національна опера України

25 лютого (неділя) о 15:00 – два одноактні балети у постановці Віктора Іщука: «Широко заплющені очі» та «Мадам Боварі» (прем’єра). «Широко заплющені очі» - у балеті лунає музика Йоганна Себастьяна Баха, Фредеріка Шопена. Лейтмотив - Goldberg Variations Баха. Окрім танцівників, музиканти також беруть участь у перформансі. За участі артистів оркестру Національної опери України. «Мадам Боварі» - одноактний неокласичний балет за мотивами однойменного роману Гюстава Флобера на музику Густава Малера (симфонія № 2, ч. 2), Йозефа Гайдна (симфонія № 103, ч. 1), Георга Фрідріха Генделя (пасакалія), Моріс Равеля (вальс), Фридерика Шопена (етюд мі-мажор, опус 10). Постановний склад: Віктор Іщук (хореографія і постановка), Микола Дядюра (диригент-постановник), Сергій Голубничий (диригент). Обидва балети за участі Анастасії Шевченко та Івана Авдієвського в головних ролях.

29 лютого (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Баядерка». Саме цим балетом 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київський балет. В основі сюжету — східна романтична легенда про трагічне кохання баядерки та хороброго воїна. У головних ролях: Наталія Мацак (Нікія), Сергій Кривоконь (Солор).

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру. Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.