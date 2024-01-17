Хор “Київ” виконає “Духовний концерт” Мирослава Скорика

28 січня о 17.00 камерний хор “Київ” виконає в Софійському соборі “Духовний концерт” Мирослава Скорика. Концерт відбудеться в рамках серії авторських концертів видатних українських композиторів сучасності, яку проводить Дом Майстер Клас спільно із хором “Київ”.

“До хорового жанру Скорик приходив обережно, боязко, – розповідає автор ідеї диригент Микола Гобдич. – У переліку є «Духовний концерт» (1998), Літургія (2005), Псалми (2003), цикл мініатюр «Пори року» та одна колядка. Рідко виконувані твори (як правило прем’єрні), не здобули популярності, як приміром оркестрова музика. Готуючи програму до 85-річчя М.Скорика ми вирішили здійснити заповітне бажання композитора, який на святкуванні свого 80-річчя у Польщі хотів почути свій Концерт. «Духовний концерт» - це Реквієм, або Парастас, як говорив автор. Форма концерту давала композитору свободу у побудові драматургії, використовуючи при цьому усі канонічні тексти. Псалми були написані спеціально для хор-фесту «Золотоверхий Київ», де вперше прозвучала його знаменита «Мелодія» у перекладі для хору a cappella. Пізніше автор відзначив, що Мелодія у виконанні голосів звучить зовсім по-іншому, значно проникливіше. У концерті 28 січня у Софії Київській ви зможете пізнати ще досі непізнаного М.Скорика і насолодитись високою музикою”.

Квитки на концерт можна придбати у касі Національного заповідника «Софія Київська».