Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Тайвань. Від виборів до глобальної війни
Тайвань. Від виборів до глобальної війни
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Рада прийняла закон щодо цифровізації армії. Він передбачає електронний реєстр та квиток
Рада прийняла закон щодо цифровізації армії. Він передбачає електронний реєстр та квиток
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
Рада готується розглянути законопроєкт щодо цифровізації армії, однак є зауваження щодо його положень (доповнено)
Рада готується розглянути законопроєкт щодо цифровізації армії, однак є зауваження щодо його положень (доповнено)
У Давосі гендиректор найбільшого банку США JPMorgan відрекомендувався Зеленському: “Благослови вас Бог”
У Давосі гендиректор найбільшого банку США JPMorgan відрекомендувався Зеленському: “Благослови вас Бог”
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
ГоловнаКультура

Хор “Київ” виконає “Духовний концерт” Мирослава Скорика

Виступ пройде в Софійському соборі.

28 січня о 17.00 камерний хор “Київ” виконає в Софійському соборі “Духовний концерт” Мирослава Скорика. Концерт відбудеться в рамках серії авторських концертів видатних українських композиторів сучасності, яку проводить Дом Майстер Клас спільно із хором “Київ”.

“До хорового жанру Скорик приходив обережно, боязко, – розповідає автор ідеї диригент Микола Гобдич. – У переліку є «Духовний концерт» (1998), Літургія (2005), Псалми (2003), цикл мініатюр «Пори року» та одна колядка. Рідко виконувані твори (як правило прем’єрні), не здобули популярності, як приміром оркестрова музика. Готуючи програму до 85-річчя М.Скорика ми вирішили здійснити заповітне бажання композитора, який на святкуванні свого 80-річчя у Польщі хотів почути свій Концерт. «Духовний концерт» - це Реквієм, або Парастас, як говорив автор. Форма концерту давала композитору свободу у побудові драматургії, використовуючи при цьому усі канонічні тексти. Псалми були написані спеціально для хор-фесту «Золотоверхий Київ», де вперше прозвучала його знаменита «Мелодія» у перекладі для хору a cappella. Пізніше автор відзначив, що Мелодія у виконанні голосів звучить зовсім по-іншому, значно проникливіше. У концерті 28 січня у Софії Київській ви зможете пізнати ще досі непізнаного М.Скорика і насолодитись високою музикою”.

Квитки на концерт можна придбати у касі Національного заповідника «Софія Київська».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies