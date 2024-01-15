Оприлюднено список претендентів на театральну премію імені Леся Курбаса

Держмистецтв оприлюднило список режисерів та вистав, що цьогоріч боротимуться за театральну премію імені Леся Курбаса.
Про це повідомили у Мінкультури України.
Премія присуджується професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України.
У 2024 році на звання лауреата премії імені Леся Курбаса претендують 17 режисерів та вистав:
- Ігор Білиць − вистава «Доця» (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької);
- Володимир Богданець − вистава «Велика мрія маленької ялинки» (Волинський академічний обласний театр ляльок);
- Олександр Боровенський − вистава «Янорм» (Київський камерний театр «Дивний Замок»);
- Поліна Булюк (Коробейник) − вистава «Джа-ла-пі-та» (Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеши);
- Артем Вусик − вистава «Веселка на Салтівці» (ГО «Арт Дот»);
- Олексій Гладушевський − вистава «Зелені коридори» (ГО «Центр сучасної української драматургії»);
- Дмитро Захоженко − вистава «Один день» (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки);
- Олександра Кравченко − вистава «Вірогідності» (ГО «Київський театр-студія Верітас»);
- Борис Кривець − вистава «Васьок Go!» (Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені М. Старицького);
- Анатолій Левченко − вистава «Я» (Кіровоградський академічний обласний театр ляльок);
- Сергій Павлюк − вистава «Заборонений» (Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша);
- Назарій Панів − вистава «Вовчиха» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка);
- Давид Петросян − вистава «Земля» (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької);
- Станіслав Садаклієв − вистава «Носороги» (Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка);
- Дмитро Татарінов − вистава «Вар-Сава» (Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки);
- Євген Храмцов − вистава «Украдене щастя» (Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки);
- Катерина Чепура − вистава «Лис Микита» (Київський академічний театр юного глядача на Липках).
Про результати засідання комітету з присудження премії Держмистецтв повідомить на офіційному сайті та сторінках у соціальних мережах.