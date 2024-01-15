Оприлюднено список претендентів на театральну премію імені Леся Курбаса

За звання лауреата змагаються 17 режисерів та вистав.

Держмистецтв оприлюднило список режисерів та вистав, що цьогоріч боротимуться за театральну премію імені Леся Курбаса.

Про це повідомили у Мінкультури України.

Премія присуджується професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України.

У 2024 році на звання лауреата премії імені Леся Курбаса претендують 17 режисерів та вистав:

Ігор Білиць − вистава «Доця» (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької);

Володимир Богданець − вистава «Велика мрія маленької ялинки» (Волинський академічний обласний театр ляльок);

Олександр Боровенський − вистава «Янорм» (Київський камерний театр «Дивний Замок»);

Поліна Булюк (Коробейник) − вистава «Джа-ла-пі-та» (Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеши);

Артем Вусик − вистава «Веселка на Салтівці» (ГО «Арт Дот»);

Олексій Гладушевський − вистава «Зелені коридори» (ГО «Центр сучасної української драматургії»);

Дмитро Захоженко − вистава «Один день» (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки);

Олександра Кравченко − вистава «Вірогідності» (ГО «Київський театр-студія Верітас»);

Борис Кривець − вистава «Васьок Go!» (Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені М. Старицького);

Анатолій Левченко − вистава «Я» (Кіровоградський академічний обласний театр ляльок);

Сергій Павлюк − вистава «Заборонений» (Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша);

Назарій Панів − вистава «Вовчиха» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка);

Давид Петросян − вистава «Земля» (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької);

Станіслав Садаклієв − вистава «Носороги» (Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка);

Дмитро Татарінов − вистава «Вар-Сава» (Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки);

Євген Храмцов − вистава «Украдене щастя» (Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки);

Катерина Чепура − вистава «Лис Микита» (Київський академічний театр юного глядача на Липках).

Про результати засідання комітету з присудження премії Держмистецтв повідомить на офіційному сайті та сторінках у соціальних мережах.