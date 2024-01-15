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Оприлюднено список претендентів на театральну премію імені Леся Курбаса

За звання лауреата змагаються 17 режисерів та вистав.

Оприлюднено список претендентів на театральну премію імені Леся Курбаса
Фото: Національний театр ім. Марії Заньковецької

Держмистецтв оприлюднило список режисерів та вистав, що цьогоріч боротимуться за театральну премію імені Леся Курбаса.

Про це повідомили у Мінкультури України.

Премія присуджується професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України.

У 2024 році на звання лауреата премії імені Леся Курбаса претендують 17 режисерів та вистав:

  • Ігор Білиць − вистава «Доця» (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької);
  • Володимир Богданець − вистава «Велика мрія маленької ялинки» (Волинський академічний обласний театр ляльок);
  • Олександр Боровенський − вистава «Янорм» (Київський камерний театр «Дивний Замок»);
  • Поліна Булюк (Коробейник) − вистава «Джа-ла-пі-та» (Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеши);
  • Артем Вусик − вистава «Веселка на Салтівці» (ГО «Арт Дот»);
  • Олексій Гладушевський − вистава «Зелені коридори» (ГО «Центр сучасної української драматургії»);
  • Дмитро Захоженко − вистава «Один день» (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки);
  • Олександра Кравченко − вистава «Вірогідності» (ГО «Київський театр-студія Верітас»);
  • Борис Кривець − вистава «Васьок Go!» (Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені М. Старицького);
  • Анатолій Левченко − вистава «Я» (Кіровоградський академічний обласний театр ляльок);
  • Сергій Павлюк − вистава «Заборонений» (Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша);
  • Назарій Панів − вистава «Вовчиха» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка);
  • Давид Петросян − вистава «Земля» (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької);
  • Станіслав Садаклієв − вистава «Носороги» (Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка);
  • Дмитро Татарінов − вистава «Вар-Сава» (Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки);
  • Євген Храмцов − вистава «Украдене щастя» (Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки);
  • Катерина Чепура − вистава «Лис Микита» (Київський академічний театр юного глядача на Липках).

Про результати засідання комітету з присудження премії Держмистецтв повідомить на офіційному сайті та сторінках у соціальних мережах.

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